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Блэкберн
Бристоль Сити
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
0
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
0
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
0
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
9 февраля 2023, 23:56
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
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Последние матчи
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Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.08.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
4 : 3
17.08.2024
Миллуолл

Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 14 сентября 2024

Блэкберн
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Матч завершен
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Бристоль Сити
17' Л. Трэвис
55' Y. Ohashi
70' Y. Ohashi
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
Матч завершен
Замена
Джон Бакли ️️️️➡️️ Сондре Тронстад
90'
Замена
Амарио Козье-Дюберри ️️️️➡️️ Райан Хеджс
90'
79'
Желтая карточка
Хэйдон Робертс
Замена
Тодд Кантвелл ️️️️➡️️ Тирис Долан
76'
74'
Желтая карточка
Анис Мехмети
Замена
Андреас Вайманн ️️️️➡️️ Льюис Бэйкер
71'
ГОЛ! 3:0! Yuki Ohashi
Пас отдал Райан Хеджс
70'
59'
Замена
Yu Hirakawa ️️️️➡️️ Марк Сайкс
59'
Замена
Анис Мехмети ️️️️➡️️ Джо Уилльямс
59'
Замена
Хэйдон Робертс ️️️️➡️️ Кэмерон Принг
ГОЛ! 2:0! Yuki Ohashi
Пас отдал Тирис Долан
55'
46'
Замена
Синклейр Армстронг ️️️️➡️️ Fally Mayulu
44'
Желтая карточка
Марк Сайкс
ГОЛ! 1:0! Льюис Трэвис
17'
11'
Желтая карточка
Люк Макнелли
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
24
Оуэн Бек
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
42
Льюис Бэйкер
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
6
Макс Берд
ОП
8
Джо Уилльямс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
(К) ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
12
Балаж Тот
ЦП
21
Джон Бакли
ЦП
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
8
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
32
Igor Tyjon
ЦФ
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Хэйдон Робертс
ЦЗ
7
Yu Hirakawa
ЦП
29
Marcus McGuane
ЦП
11
Анис Мехмети
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Синклейр Армстронг
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пирс
15
Батт
27
Трэвис
5
Хайам
24
Бек
17
Картер
42
Бэйкер
6
Тронстад
10
Долан
19
Хеджс
23
4-1-3-1-1
1
О'Лири
19
Таннер
15
Макнелли
14
Винер
3
Принг
6
Берд
8
Уилльямс
17
Сайкс
12
Найт
10
Твайн
9
6
Тронстад
21
Бакли
21
Бакли
6
Тронстад
19
Хеджс
33
Козье-Дюберри
33
Козье-Дюберри
19
Хеджс
10
Долан
8
Кантвелл
8
Кантвелл
10
Долан
42
Бэйкер
14
Вайманн
14
Вайманн
42
Бэйкер
3
Принг
24
Робертс
24
Робертс
3
Принг
17
Сайкс
7
7
17
Сайкс
8
Уилльямс
11
Мехмети
11
Мехмети
8
Уилльямс
9
30
Армстронг
30
Армстронг
9
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
12
Балаж Тот
ЦП
32
Igor Tyjon
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
29
Marcus McGuane
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
12
Балаж Тот
ЦП
32
Igor Tyjon
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
29
Marcus McGuane
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
4
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
387
492
Сейвы
2
0
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.67
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Stephen Martin, England
Стадион:
Ewood Park, Blackburn
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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