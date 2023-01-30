Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары

Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала

Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»