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Оксфорд
Сток Сити
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
0
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
0
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Последние матчи
Все
Оксфорд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити

Оксфорд - Сток Сити: обзор матча 14 сентября 2024

Оксфорд
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сток Сити
48' I. El Mizouni
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оксфорд - Сток Сити
Матч завершен
Замена
Малколм Эбиовей ️️️️➡️️ Сирики Дембеле
82'
79'
Желтая карточка
Жуниор Тчамадеу
Замена
Уилл Волкс ️️️️➡️️ Josh McEachran
75'
74'
Замена
Emre Tezgel ️️️️➡️️ Томас Кэннон
74'
Замена
Джордан Томпсон ️️️️➡️️ Bae Jun-Ho
74'
Замена
Найл Эннис ️️️️➡️️ Вутер Бюргер
58'
Замена
Льюис Кумас ️️️️➡️️ Sol Sidibe
ГОЛ! 1:0! Idris El Mizouni
Пас отдал Рубен Родригеш
48'
Замена
Рубен Родригеш ️️️️➡️️ Кэмерон Браннаган
45' +3
33'
Замена
Энди Моран ️️️️➡️️ Линден Гуч
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
15
Idris El Mizouni
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
23
Бен Гибсон
(К) ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
30
Sol Sidibe
ЦП
10
Bae Jun-Ho
ЦП
6
Вутер Бюргер
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
2
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
4
Уилл Волкс
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Сток Сити
13
Джек Бонхэм
ВР
26
Эшли Филлипс
ЦЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Tatsuki Seko
ЦП
24
Энди Моран
АП
11
Льюис Кумас
ЛВ
37
Emre Tezgel
ЦФ
14
Найл Эннис
ЦФ
4-5-1
1
Камминг
22
Ли
3
Браун
5
30
Киосо
9
Харрис
6
19
Гудрем
15
8
Браннаган
23
Дембеле
3-2-3-2
1
Йоханссон
17
Бока
23
Гибсон
16
Уилмот
22
Тчамадеу
42
Манхоф
30
10
6
Бюргер
2
Гуч
9
Кэннон
6
4
Волкс
4
Волкс
6
23
Дембеле
11
Эбиовей
11
Эбиовей
23
Дембеле
8
Браннаган
20
Родригеш
20
Родригеш
8
Браннаган
10
15
Томпсон
15
Томпсон
10
2
Гуч
24
Моран
24
Моран
2
Гуч
30
11
Кумас
11
Кумас
30
9
Кэннон
37
37
9
Кэннон
6
Бюргер
14
Эннис
14
Эннис
6
Бюргер
Остались в запасе
Оксфорд
Сток Сити
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Джек Бонхэм
ВР
26
Эшли Филлипс
ЦЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
16
Бен Нельсон
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
14
Лоуи Сибли
АП
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Бонхэм
ВР
26
Эшли Филлипс
ЦЗ
41
Jaden Dixon
ЦЗ
12
Tatsuki Seko
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Оксфорд - Сток Сити
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
5
6
Офсайды
4
1
Количество передач
449
343
Сейвы
1
7
Точность передач %
81
74
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.51
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Kassam Stadium, Oxford
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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