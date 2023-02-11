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Миллуолл
Лутон Таун
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
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Последние матчи
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Миллуолл
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун

Миллуолл - Лутон Таун: обзор матча 14 сентября 2024

Миллуолл
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лутон Таун
10' Т. Менжи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Миллуолл - Лутон Таун
Матч завершен
Желтая карточка
Шон Хатчинсон
90' +4
90' +3
Замена
Том Холмс ️️️️➡️️ Liam Walsh
89'
Желтая карточка
Альфи Даути
85'
Желтая карточка
Томас Камински
Замена
Калум Скэнлон ️️️️➡️️ Ромен Эсс
79'
Замена
Айдомо Эмаху ️️️️➡️️ Джо Брайан
79'
69'
Замена
Пелли-Раддок Мпанцу ️️️️➡️️ Марвелус Накамба
67'
Замена
Карлтон Моррис ️️️️➡️️ Элайджа Адебайо
Замена
Феми Азиз ️️️️➡️️ Джордж Хонимэн
67'
Замена
Шон Хатчинсон ️️️️➡️️ Джейк Купер
46'
41'
Желтая карточка
Теден Менжи
Замена
Macaulay Langstaff ️️️️➡️️ Джош Коберн
34'
Желтая карточка
Каспер Де Норре
22'
10'
ГОЛ! 0:1! Теден Менжи
Пас отдал Liam Walsh
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
6
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
21
Джош Коберн
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Амарии Белл
(К) ЦЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
16
Рис Бурк
ЦЗ
13
Марвелус Накамба
ОП
45
Альфи Даути
ЛВ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Тахит Чон
ПВ
20
Liam Walsh
ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
33
Калум Скэнлон
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Феми Азиз
ПВ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
3-4-1-2
1
Йенсен
15
Брайан
5
Купер
6
Танганга
23
Сэйвилл
24
Де Норре
18
Леонард
39
Хонимэн
25
Эсс
19
Уотмор
21
Коберн
4-1-3-2
24
Камински
3
Белл
6
МакГиннес
16
Бурк
15
Менжи
13
Накамба
14
Чон
18
Кларк
45
Даути
11
Адебайо
20
25
Эсс
33
Скэнлон
33
Скэнлон
25
Эсс
5
Купер
4
Хатчинсон
4
Хатчинсон
5
Купер
15
Брайан
22
Эмаху
22
Эмаху
15
Брайан
39
Хонимэн
11
Азиз
11
Азиз
39
Хонимэн
21
Коберн
17
17
21
Коберн
20
29
Холмс
29
Холмс
20
13
Накамба
17
Мпанцу
17
Мпанцу
13
Накамба
11
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
11
Адебайо
Остались в запасе
Миллуолл
Лутон Таун
13
Лайам Робертс
ВР
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
37
Зак Нельсон
ЦП
7
Виктор Мозес
ПП
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Миллуолл - Лутон Таун
2
3
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
8
20
Офсайды
3
0
Количество передач
323
323
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.65
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
The Den, London
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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