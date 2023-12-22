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Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
24 апреля, 09:24
4
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
5
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
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Последние матчи
Все
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 0
24.08.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед

Халл Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 13 сентября 2024

Халл Сити
13.09.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 2
Матч завершен
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Шеффилд Юнайтед
15' Г. Хамер
66' С. МакКаллум
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
88'
Замена
Джейми Шеклтон ️️️️➡️️ Киффер Мур
83'
Замена
Феми Серики ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
81'
Желтая карточка
Элфи Гилхрист
75'
Желтая карточка
Андре Брукс
Замена
Реган Слатер ️️️️➡️️ Финли Барнс
68'
Замена
Кейси Палмер ️️️️➡️️ Беллуми
68'
66'
ГОЛ! 0:2! Сэм МакКаллум
Пас отдал Андре Брукс
62'
Замена
Сэм МакКаллум ️️️️➡️️ Густаво Хамер
62'
Замена
Андре Брукс ️️️️➡️️ Джесуран Рак-Сакьи
62'
Замена
Райан Брюстер ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
Замена
Лайам Миллар ️️️️➡️️ Абу Камара
46'
Замена
Коди Драме ️️️️➡️️ Райан Гилс
46'
Желтая карточка
Финли Барнс
45' +2
27'
Желтая карточка
Густаво Хамер
15'
ГОЛ! 0:1! Густаво Хамер
Пас отдал Каллум О'Харе
7'
Желтая карточка
Олли Арбластер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
6
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
17
Финли Барнс
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Марвин Мелем
АП
33
Беллуми
ПВ
9
Крис Бедья
ЦФ
44
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
ОП
8
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
(К) ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Халл Сити
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
23
Коди Драме
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
18
Хавьер Симонс
ОП
25
Óscar Zambrano
ЦП
7
Лайам Миллар
ЛВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
35
Андре Брукс
ЛВ
7
Райан Брюстер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
4-2-2-2
1
Пандур
6
МакЛафлин
5
Джонс
17
Барнс
2
Койл
3
Гилс
10
Омюр
8
Мелем
33
Беллуми
44
Камара
9
Бедья
3-2-2-2-1
1
Купер
2
Гилхрист
15
Ахмедходжич
6
Суттар
21
Соуза
8
Хамер
4
Арбластер
14
Берроуз
10
О'Харе
11
Рак-Сакьи
9
Мур
3
Гилс
23
Драме
23
Драме
3
Гилс
17
Барнс
27
Слатер
27
Слатер
17
Барнс
44
Камара
7
Миллар
7
Миллар
44
Камара
33
Беллуми
45
Палмер
45
Палмер
33
Беллуми
8
Хамер
3
МакКаллум
3
МакКаллум
8
Хамер
2
Гилхрист
38
Серики
38
Серики
2
Гилхрист
9
Мур
16
Шеклтон
16
Шеклтон
9
Мур
11
Рак-Сакьи
35
Брукс
35
Брукс
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
7
Брюстер
7
Брюстер
10
О'Харе
Остались в запасе
Халл Сити
Шеффилд Юнайтед
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
18
Хавьер Симонс
ОП
25
Óscar Zambrano
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
17
Адам Дэвис
ВР
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
42
Сиди Пек
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
18
Хавьер Симонс
ОП
25
Óscar Zambrano
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
42
Сиди Пек
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Халл Сити - Шеффилд Юнайтед
1
4
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
16
3
Нарушения
6
10
Офсайды
2
1
Количество передач
625
304
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.61
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Peter Bankes, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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