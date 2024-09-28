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Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
5 марта, 00:12
7
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Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
1 : 1
14.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд

Шеффилд Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 01 сентября 2024

Шеффилд Юнайтед
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Уотфорд
2' Д. Бахман (АГ)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
Матч завершен
Желтая карточка
Майкл Купер
90' +5
Желтая карточка
Гарри Суттар
90' +4
90' +4
Желтая карточка
Даниэль Джеббисон
Желтая карточка
Густаво Хамер
90' +3
Замена
Сиди Пек ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
87'
Замена
Райан Брюстер ️️️️➡️️ Киффер Мур
87'
Желтая карточка
Анель Ахмедходжич
85'
Желтая карточка
Каллум О'Харе
83'
77'
Замена
Томас Инс ️️️️➡️️ Георгий Чакветадзе
69'
Замена
Даниэль Джеббисон ️️️️➡️️ Вакун Байо
69'
Замена
Kwadwo Baah ️️️️➡️️ Джеймс Моррис
Замена
Сэм МакКаллум ️️️️➡️️ Джесуран Рак-Сакьи
65'
Замена
Джейми Шеклтон ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
59'
53'
Замена
Кен Сема ️️️️➡️️ Яссер Ларуки
52'
Желтая карточка
Франсиско Сьерральта
49'
Желтая карточка
Яссер Ларуки
Пенальти не реализован Киффер Мур
16'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Даниэль Бахман
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Густаво Хамер
ОП
21
Винисиус Соуза
ОП
4
Олли Арбластер
(К) ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уотфорд
1
Даниэль Бахман
ВР
22
Джеймс Моррис
ЛЗ
37
Яссер Ларуки
ЛЗ
3
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
45
Райан Эндрюс
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
24
Том Деле-Баширу
ЦП
17
Мусса Сиссоко
(К) ЦП
8
Георгий Чакветадзе
ЦП
19
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
45
Sai Sachdev
ЦЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
42
Сиди Пек
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
39
Райан Уан
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Райан Брюстер
ЦФ
Уотфорд
23
Джонатан Бонд
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
7
Томас Инс
ЦП
11
Рокко Вата
АП
34
Kwadwo Baah
ЦФ
18
Даниэль Джеббисон
ЦФ
17
Милета Райович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Купер
15
Ахмедходжич
6
Суттар
2
Гилхрист
8
Хамер
21
Соуза
14
Берроуз
4
Арбластер
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
9
Мур
3-3-3-1
1
Бахман
22
Моррис
3
Сьерральта
6
Поллок
45
Эндрюс
39
Кайембе
37
Ларуки
24
Деле-Баширу
17
Сиссоко
8
Чакветадзе
19
Байо
11
Рак-Сакьи
3
МакКаллум
3
МакКаллум
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
42
Пек
42
Пек
10
О'Харе
2
Гилхрист
16
Шеклтон
16
Шеклтон
2
Гилхрист
9
Мур
7
Брюстер
7
Брюстер
9
Мур
37
Ларуки
12
Сема
12
Сема
37
Ларуки
8
Чакветадзе
7
Инс
7
Инс
8
Чакветадзе
22
Моррис
34
34
22
Моррис
19
Байо
18
Джеббисон
18
Джеббисон
19
Байо
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
17
Адам Дэвис
ВР
45
Sai Sachdev
ЦЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
39
Райан Уан
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
23
Джонатан Бонд
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
11
Рокко Вата
АП
17
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
45
Sai Sachdev
ЦЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
39
Райан Уан
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Остались в запасе
23
Джонатан Бонд
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
36
Фести Эбоселе
ПЗ
11
Рокко Вата
АП
17
Милета Райович
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
5
3
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
15
12
Офсайды
1
2
Количество передач
450
425
Сейвы
1
7
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.77
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Бремэлл Лейн
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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