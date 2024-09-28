Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины