Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Плимут Аргайл
Сток Сити
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
16 июня 2022, 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
15 января 2022, 21:36
0
34-летний Шоукросс закончил карьеру. Последний сезон он провел в «Интер» Майами
11 января 2022, 23:45
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Плимут Аргайл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Сток Сити
0 : 0
17.09.2024
Флитвуд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити

Плимут Аргайл - Сток Сити: обзор матча 31 августа 2024

Плимут Аргайл
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сток Сити
83' М. Манхоф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Плимут Аргайл - Сток Сити
Матч завершен
Желтая карточка
Адам Форшоу
90' +4
88'
Замена
Jaden Dixon ️️️️➡️️ Энди Моран
84'
Замена
Линден Гуч ️️️️➡️️ Bae Jun-Ho
83'
ГОЛ! 0:1! Миллион Манхоф
Пас отдал Sol Sidibe
Замена
Адам Форшоу ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
77'
Замена
Мустафа Бунду ️️️️➡️️ Jordan Houghton
77'
74'
Замена
Бен Гибсон ️️️️➡️️ Эшли Филлипс
74'
Замена
Найл Эннис ️️️️➡️️ Льюис Кумас
74'
Замена
Sol Sidibe ️️️️➡️️ Райан Ммае
67'
Желтая карточка
Бен Уилмот
Замена
Мухамед Тижани ️️️️➡️️ Райан Харди
62'
Замена
Майкл Обафеми ️️️️➡️️ Дарко Гьяби
62'
32'
Желтая карточка
Вутер Бюргер
14'
Желтая карточка
Эрик Жуниор Бока
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
21
Конор Азар
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
18
Дарко Гьяби
ЦП
4
Jordan Houghton
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
9
Райан Харди
ЦФ
17
Lewis Gibson
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сток Сити
1
Виктор Йоханссон
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
16
Бен Уилмот
(К) ЦЗ
26
Эшли Филлипс
ЦЗ
22
Жуниор Тчамадеу
ПЗ
10
Bae Jun-Ho
ЦП
6
Вутер Бюргер
ЦП
24
Энди Моран
АП
11
Льюис Кумас
ЛВ
19
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Плимут Аргайл
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
27
Адам Форшоу
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
15
Мустафа Бунду
ПВ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
14
Майкл Обафеми
ЦФ
Сток Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
41
Jaden Dixon
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
46
William Smith
ЦП
30
Sol Sidibe
ЦП
14
Найл Эннис
ЦФ
48
Rakealan Jeffers
ЦФ
37
Emre Tezgel
ЦФ
2
Линден Гуч
ЦФ
2-1-3-2-2
21
Азар
6
2
Мамба
20
Рэнделл
18
Гьяби
4
8
Эдвардс
7
Сиссоко
10
Уиттакер
17
9
Харди
3-2-2-2-1
1
Йоханссон
42
Манхоф
16
Уилмот
26
Филлипс
22
Тчамадеу
17
Бока
10
6
Бюргер
24
Моран
11
Кумас
19
Ммае
7
Сиссоко
27
Форшоу
27
Форшоу
7
Сиссоко
4
15
Бунду
15
Бунду
4
9
Харди
26
Тижани
26
Тижани
9
Харди
18
Гьяби
14
Обафеми
14
Обафеми
18
Гьяби
24
Моран
41
41
24
Моран
26
Филлипс
23
Гибсон
23
Гибсон
26
Филлипс
19
Ммае
30
30
19
Ммае
11
Кумас
14
Эннис
14
Эннис
11
Кумас
10
2
Гуч
2
Гуч
10
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Сток Сити
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
44
Виктор Пальссон
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
34
Фрэнк Филдинг
ВР
46
William Smith
ЦП
48
Rakealan Jeffers
ЦФ
37
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
44
Виктор Пальссон
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
46
William Smith
ЦП
48
Rakealan Jeffers
ЦФ
37
Emre Tezgel
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Плимут Аргайл - Сток Сити
1
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
17
Офсайды
0
3
Количество передач
407
323
Сейвы
6
7
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.73
1.27
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Langford, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+