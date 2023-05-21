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Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 00:35
1
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Последние матчи
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Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй

Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 31 августа 2024

Миллуолл
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Шеффилд Уэнсдэй
58' Д. Коберн
71' Д. Уотмор
88' Д. Купер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Замена
Айдомо Эмаху ️️️️➡️️ Джордж Хонимэн
90' +2
ГОЛ! 3:0! Джейк Купер
Пас отдал Каспер Де Норре
88'
Замена
Феми Азиз ️️️️➡️️ Ромен Эсс
85'
Замена
Райан Уинтл ️️️️➡️️ Данкан Уотмор
85'
83'
Замена
Поль Валентин ️️️️➡️️ Антони Мусаба
83'
Замена
Сванте Ингелссон ️️️️➡️️ Ши Чарльз
Желтая карточка
Ромен Эсс
82'
Замена
Macaulay Langstaff ️️️️➡️️ Джош Коберн
78'
ГОЛ! 2:0! Данкан Уотмор
71'
62'
Замена
Майкл Смит ️️️️➡️️ Ике Угбо
62'
Замена
Olaf Kobacki ️️️️➡️️ Djeidi Gassama
62'
Замена
Джош Виндасс ️️️️➡️️ Джамал Лоу
61'
Желтая карточка
Бэрри Беннэн
ГОЛ! 1:0! Джош Коберн
58'
Желтая карточка
Джафет Танганга
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
6
Джафет Танганга
ЦЗ
39
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
21
Джош Коберн
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
27
Ян Валери
ПЗ
44
Ши Чарльз
ОП
10
Бэрри Беннэн
(К) ЦП
45
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
33
Калум Скэнлон
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
14
Райан Уинтл
ОП
16
Daniel Kelly
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Феми Азиз
ПВ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
47
Pierce Charles
ВР
23
Акин Фамево
ЦЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
18
Marvin Johnson
ЦП
8
Сванте Ингелссон
АП
11
Джош Виндасс
АП
24
Майкл Смит
ЦФ
19
Olaf Kobacki
ЦФ
3-4-1-2
1
Йенсен
15
Брайан
6
Танганга
5
Купер
39
Хонимэн
18
Леонард
24
Де Норре
23
Сэйвилл
25
Эсс
19
Уотмор
21
Коберн
3-1-1-2-3
1
27
Валери
5
Бернард
3
Лоу
44
Чарльз
10
Беннэн
9
Лоу
45
Мусаба
41
12
Угбо
20
19
Уотмор
14
Уинтл
14
Уинтл
19
Уотмор
39
Хонимэн
22
Эмаху
22
Эмаху
39
Хонимэн
25
Эсс
11
Азиз
11
Азиз
25
Эсс
21
Коберн
17
17
21
Коберн
45
Мусаба
14
Валентин
14
Валентин
45
Мусаба
44
Чарльз
8
Ингелссон
8
Ингелссон
44
Чарльз
9
Лоу
11
Виндасс
11
Виндасс
9
Лоу
12
Угбо
24
Смит
24
Смит
12
Угбо
41
19
19
41
Остались в запасе
Миллуолл
Шеффилд Уэнсдэй
13
Лайам Робертс
ВР
33
Калум Скэнлон
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Daniel Kelly
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
47
Pierce Charles
ВР
23
Акин Фамево
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
18
Marvin Johnson
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
33
Калум Скэнлон
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Daniel Kelly
ЦП
Остались в запасе
47
Pierce Charles
ВР
23
Акин Фамево
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
18
Marvin Johnson
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Миллуолл - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
16
13
Офсайды
2
1
Количество передач
298
474
Сейвы
1
1
Точность передач %
67
80
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.77
0.16
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
The Den, London
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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