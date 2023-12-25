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Бернли
Блэкберн
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
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Последние матчи
Все
Бернли
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
2 : 0
28.08.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул

Бернли - Блэкберн: обзор матча 31 августа 2024

Бернли
31.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Блэкберн
10' Л. Фостер
23' А. Вайманн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бернли - Блэкберн
Матч завершен
Желтая карточка
Си Джей Иган-Райли
90' +6
90' +5
Желтая карточка
Эйнсли Пирс
89'
Замена
Leo Duru ️️️️➡️️ Каллум Бриттан
Замена
Си Джей Иган-Райли ️️️️➡️️ Максим Эстеве
83'
Замена
Джей Родригес ️️️️➡️️ Джош Лорент
80'
Замена
Мануэль Бенсон ️️️️➡️️ Лука Колеошо
80'
Желтая карточка
Лайл Фостер
76'
73'
Замена
Льюис Бэйкер ️️️️➡️️ Райан Хеджс
Замена
Йереми Сармиенто ️️️️➡️️ Аннибал Меджбри
71'
Желтая карточка
Лука Колеошо
67'
66'
Желтая карточка
Райан Хеджс
65'
Замена
Yuki Ohashi ️️️️➡️️ Андреас Вайманн
57'
Вторая желтая
Махтар Гейе
53'
Желтая карточка
Хейден Картер
49'
Желтая карточка
Каллум Бриттан
Желтая карточка
Аннибал Меджбри
42'
34'
Желтая карточка
Льюис Трэвис
31'
Желтая карточка
Махтар Гейе
23'
ГОЛ! 1:1! Андреас Вайманн
Пас отдал Махтар Гейе
ГОЛ! 1:0! Лайл Фостер
Пас отдал Джейдон Энтони
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
4
Джо Уорролл
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
5
Максим Эстеве
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К) ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
30
Лука Колеошо
ЛВ
17
Лайл Фостер
ЦФ
11
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
24
Оуэн Бек
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Бернли
32
Вацлав Гладкий
ВР
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
7
Йереми Сармиенто
АП
10
Мануэль Бенсон
ПВ
37
Andreas Hountondji
ЦФ
9
Джей Родригес
ЦФ
Блэкберн
39
Leo Duru
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
42
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
3-3-2-2
1
Траффорд
23
Пирес
4
Уорролл
14
Робертс
5
Эстеве
8
Браунхилл
29
Лорент
30
Колеошо
28
Меджбри
11
Энтони
17
Фостер
3-2-1-1-3
1
Пирс
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
2
Бриттан
24
Бек
6
Тронстад
10
Долан
14
Вайманн
19
Хеджс
9
Гейе
5
Эстеве
6
Иган-Райли
6
Иган-Райли
5
Эстеве
28
Меджбри
7
Сармиенто
7
Сармиенто
28
Меджбри
30
Колеошо
10
Бенсон
10
Бенсон
30
Колеошо
29
Лорент
9
Родригес
9
Родригес
29
Лорент
2
Бриттан
39
39
2
Бриттан
19
Хеджс
42
Бэйкер
42
Бэйкер
19
Хеджс
14
Вайманн
23
23
14
Вайманн
Остались в запасе
Бернли
Блэкберн
32
Вацлав Гладкий
ВР
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Шуранди Самбо
ЦЗ
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Andreas Hountondji
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
32
Вацлав Гладкий
ВР
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
3
Шуранди Самбо
ЦЗ
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Andreas Hountondji
ЦФ
Остались в запасе
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
21
Джон Бакли
ЦП
12
Балаж Тот
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
33
Амарио Козье-Дюберри
ЛВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Бернли - Блэкберн
4
1
6
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
9
0
Нарушения
15
19
Офсайды
0
3
Количество передач
564
210
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.28
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон (Кливленд)
Стадион:
Тюрф Мур
Англия. Чемпионшип
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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