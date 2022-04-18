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Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
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Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 30 августа 2024

Лутон Таун
30.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Куинз Парк Рейнджерс
18' Д. Данн (АГ)
59' Н. Мадсен
62' М. Фрай
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Замена
Зак Нельсон ️️️️➡️️ Шандон Баптист
84'
83'
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
83'
Замена
Коки Сайто ️️️️➡️️ Карамоко Дембеле
Желтая карточка
Джордан Кларк
79'
Замена
Liam Walsh ️️️️➡️️ Марк МакГиннес
75'
Замена
Джо Тэйлор ️️️️➡️️ Тахит Чон
75'
75'
Замена
Джонатан Варан ️️️️➡️️ Николас Мадсен
75'
Замена
Лукас Андерсен ️️️️➡️️ Джек Коулбэк
62'
ГОЛ! 1:2! Михаэль Фрай
Пас отдал Кеннет Пал
59'
ГОЛ! 1:1! Николас Мадсен
Пас отдал Михаэль Фрай
57'
Замена
Пол Смит ️️️️➡️️ A. Lloyd
51'
Желтая карточка
Сэм Филд
Желтая карточка
Альфи Даути
48'
Замена
Теден Менжи ️️️️➡️️ Рис Бурк
46'
30'
Желтая карточка
Стив Кук
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Джимми Данн
18'
Желтая карточка
Тахит Чон
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
3
Амарии Белл
ЦЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
45
Альфи Даути
ЛВ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Тахит Чон
ПВ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
28
A. Lloyd
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
8
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
10
Кали Вудроу
ЦФ
20
Liam Walsh
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
40
Джонатан Варан
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
18
Жан Целар
ЦФ
4-1-3-2
24
Камински
16
Бурк
3
Белл
6
МакГиннес
2
Уолтерс
26
Баптист
45
Даути
18
Кларк
14
Чон
9
Моррис
11
Адебайо
3-5-1-1
1
Нарди
5
Кук
3
Данн
22
Пал
28
6
Кларк-Салтер
8
Филд
4
Коулбэк
24
Мадсен
7
Дембеле
12
Фрай
16
Бурк
15
Менжи
15
Менжи
16
Бурк
26
Баптист
37
Нельсон
37
Нельсон
26
Баптист
6
МакГиннес
20
20
6
МакГиннес
14
Чон
25
Тэйлор
25
Тэйлор
14
Чон
24
Мадсен
40
Варан
40
Варан
24
Мадсен
28
11
Смит
11
Смит
28
4
Коулбэк
25
Андерсен
25
Андерсен
4
Коулбэк
7
Дембеле
14
Сайто
14
Сайто
7
Дембеле
12
Фрай
18
Целар
18
Целар
12
Фрай
Остались в запасе
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
10
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
13
Марвелус Накамба
ОП
10
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
13
10
Офсайды
2
2
Количество передач
448
367
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.86
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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