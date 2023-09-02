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Престон
Лутон Таун
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
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Последние матчи
Все
Престон
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун

Престон - Лутон Таун: обзор матча 24 августа 2024

Престон
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лутон Таун
39' У. Кин
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Престон - Лутон Таун
Матч завершен
85'
Замена
Зак Нельсон ️️️️➡️️ Шандон Баптист
Желтая карточка
Дуэйн Холмс
81'
79'
Замена
Кали Вудроу ️️️️➡️️ Джордан Кларк
78'
Замена
Джо Тэйлор ️️️️➡️️ Карлтон Моррис
Желтая карточка
Сэм Гринвуд
76'
Замена
Сэм Гринвуд ️️️️➡️️ Стефан Тейтур Тордарсон
74'
Замена
Дуэйн Холмс ️️️️➡️️ Уильям Кин
73'
Желтая карточка
Кейн Кесслер-Хейден
72'
67'
Замена
Liam Walsh ️️️️➡️️ Тахит Чон
67'
Замена
Ройлль Уолтерс ️️️️➡️️ Чидозие Огбене
Замена
Райан Ледсон ️️️️➡️️ Мадс Фрекьяер-Йенсен
64'
Желтая карточка
Мадс Фрекьяер-Йенсен
58'
54'
Желтая карточка
Шандон Баптист
Желтая карточка
Брэд Поттс
43'
Желтая карточка
Бен Уайтмэн
41'
ГОЛ! 1:0! Уильям Кин
Пас отдал Эмиль Риис
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
9
Эмиль Риис
ЦФ
7
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Амарии Белл
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
6
Марк МакГиннес
ЦЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
21
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
18
Райан Ледсон
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
33
Kian Best
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
23
J. Okkels
ЦФ
17
Лейтон Стюарт
ЦФ
Лутон Таун
31
Jameson Horlick
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
10
Кали Вудроу
ЦФ
20
Liam Walsh
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
4-3-1-2
1
Вудман
16
Хьюз
14
Стори
6
Линдсэй
29
Кесслер-Хейден
22
Тордарсон
4
Уайтмэн
44
Поттс
10
Фрекьяер-Йенсен
7
Кин
9
Риис
3-1-3-3
1
Ши
3
Белл
15
Менжи
6
МакГиннес
26
Баптист
18
Кларк
21
Огбене
45
Даути
11
Адебайо
9
Моррис
14
Чон
10
Фрекьяер-Йенсен
18
Ледсон
18
Ледсон
10
Фрекьяер-Йенсен
7
Кин
25
Холмс
25
Холмс
7
Кин
22
Тордарсон
20
Гринвуд
20
Гринвуд
22
Тордарсон
21
Огбене
2
Уолтерс
2
Уолтерс
21
Огбене
26
Баптист
37
Нельсон
37
Нельсон
26
Баптист
18
Кларк
10
Вудроу
10
Вудроу
18
Кларк
14
Чон
20
20
14
Чон
9
Моррис
25
Тэйлор
25
Тэйлор
9
Моррис
Остались в запасе
Престон
Лутон Таун
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
33
Kian Best
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
17
Лейтон Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Jameson Horlick
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
26
Патрик Бауэр
ЦЗ
33
Kian Best
ЦП
23
J. Okkels
ЦФ
17
Лейтон Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
31
Jameson Horlick
ВР
16
Рис Бурк
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Престон - Лутон Таун
6
1
Всего ударов по воротам
6
17
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
6
1
Угловые удары
2
13
Нарушения
16
10
Офсайды
1
1
Количество передач
323
418
Сейвы
4
1
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.22
1.47
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Deepdale, Preston
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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