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Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
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Последние матчи
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Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кристал Пэлас
4 : 0
27.08.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед

Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 августа 2024

Норвич Сити
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Матч завершен
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Шеффилд Юнайтед
22' Д. Сарджент
32' О. Арбластер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
90' +1
Замена
Sai Sachdev ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
88'
Замена
Тайриз Кэмбелл ️️️️➡️️ Густаво Хамер
Замена
Онель Эрнандес ️️️️➡️️ Ante Crnac
88'
Желтая карточка
Кенни МакЛин
74'
70'
Замена
Анис Слимане ️️️️➡️️ Андре Брукс
70'
Замена
Джесуран Рак-Сакьи ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
67'
Желтая карточка
Андре Брукс
Замена
Лайам Гиббс ️️️️➡️️ Аманква Форсон
53'
Желтая карточка
Джек Стейси
52'
Желтая карточка
Марселино Нуньес
50'
41'
Желтая карточка
Винисиус Соуза
32'
ГОЛ! 1:1! Олли Арбластер
Желтая карточка
Аманква Форсон
30'
Желтая карточка
Шейн Даффи
28'
ГОЛ! 1:0! Джош Сарджент
Пас отдал Аманква Форсон
22'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
6
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Кенни МакЛин
(К) ЦП
26
Марселино Нуньес
ЦП
14
Бен Кризен
ЦП
18
Аманква Форсон
АП
7
Борха Сайнс
ЛВ
17
Ante Crnac
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Густаво Хамер
ОП
21
Винисиус Соуза
ОП
4
Олли Арбластер
(К) ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
35
Андре Брукс
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Норвич Сити
12
Джордж Лонг
ВР
33
José Córdoba
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
41
Gabriel Forsyth
ЦП
44
Elliot Myles
ЦП
8
Лайам Гиббс
ЦП
25
Онель Эрнандес
ПВ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
45
Sai Sachdev
ЦЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
17
Том Дэвис
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Райан Брюстер
ЦФ
3-3-2-2
1
Ганн
6
Дойл
4
Даффи
3
Стейси
23
МакЛин
26
Нуньес
14
Кризен
7
Сайнс
18
Форсон
9
Сарджент
17
3-2-2-2-1
1
Купер
2
Гилхрист
6
Трасти
6
Суттар
8
Хамер
21
Соуза
4
Арбластер
14
Берроуз
10
О'Харе
35
Брукс
9
Мур
18
Форсон
8
Гиббс
8
Гиббс
18
Форсон
17
25
Эрнандес
25
Эрнандес
17
2
Гилхрист
45
45
2
Гилхрист
35
Брукс
20
Слимане
20
Слимане
35
Брукс
10
О'Харе
11
Рак-Сакьи
11
Рак-Сакьи
10
О'Харе
8
Хамер
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
8
Хамер
Остались в запасе
Норвич Сити
Шеффилд Юнайтед
12
Джордж Лонг
ВР
33
José Córdoba
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
41
Gabriel Forsyth
ЦП
44
Elliot Myles
ЦП
Главный тренер
Йоханнес Торуп
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Том Дэвис
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
7
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
12
Джордж Лонг
ВР
33
José Córdoba
ЦЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
41
Gabriel Forsyth
ЦП
44
Elliot Myles
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
33
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Том Дэвис
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
7
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Норвич Сити - Шеффилд Юнайтед
5
2
Всего ударов по воротам
7
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
14
7
Офсайды
1
1
Количество передач
572
457
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Carrow Road, Norwich
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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