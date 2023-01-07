Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе

Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала

Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»