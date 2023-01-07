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Мидлсбро
Портсмут
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
8 мая 2022, 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
29 ноября 2020, 22:25
5
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15 апреля 2020, 12:56
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Мидлсбро
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 3
31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут

Мидлсбро - Портсмут: обзор матча 24 августа 2024

Мидлсбро
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Портсмут
11' М. Кларк
90' Т. Конвей (П)
2' C. Saydee
25' C. Saydee
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидлсбро - Портсмут
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 2:2! Томми Конвей
90'
82'
Замена
Owen Moxon ️️️️➡️️ Андре Доззел
82'
Замена
Мэтт Ритчи ️️️️➡️️ Каллум Лэнг
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Лукас Энгель
81'
Замена
Даниэль Барласер ️️️️➡️️ Эйдан Моррис
81'
80'
Желтая карточка
Джордан Уильямс
Замена
Томми Конвей ️️️️➡️️ Финн Азаз
70'
65'
Замена
Terry Devlin ️️️️➡️️ Пэдди Лэйн
64'
Замена
Кусини Йенги ️️️️➡️️ Christian Saydee
57'
Желтая карточка
Уилл Норрис
55'
Желтая карточка
H. Blair
53'
Замена
H. Blair ️️️️➡️️ Elias Sørensen
43'
Желтая карточка
Christian Saydee
42'
Желтая карточка
Ryley Towler
25'
ГОЛ! 1:2! Christian Saydee
ГОЛ! 1:1! Мэтт Кларк
Пас отдал Финн Азаз
11'
2'
ГОЛ! 0:1! Christian Saydee
Пас отдал Каллум Лэнг
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
27
Лукас Энгель
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
20
Финн Азаз
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
11
Исайя Джонс
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
7
Марлон Пак
(К) ЦП
49
Каллум Лэнг
ПВ
18
Elias Sørensen
ЦФ
4
Ryley Towler
ЦФ
15
Christian Saydee
ЦФ
Мидлсбро
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Sonny Finch
ЦФ
21
Джош Коберн
ЦФ
22
Томми Конвей
ЦФ
Портсмут
31
Джордан Арчер
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Абдулайе Камара
ОП
24
Terry Devlin
ЦП
41
Harry Clout
ЦП
17
Owen Moxon
ЦП
14
Бен Стивенсон
ЦП
10
Кусини Йенги
ЦФ
29
H. Blair
ЦФ
4-2-3-1
1
Дьенг
27
Энгель
12
Эйлинг
5
Кларк
15
Дейкстел
7
Хакни
18
Моррис
10
Бургзорг
20
Азаз
11
Джонс
9
Латте-Лат
3-3-1-3
1
Норрис
2
Уильямс
3
22
Суонсон
21
Доззел
32
Лэйн
7
Пак
49
Лэнг
15
4
18
18
Моррис
4
Барласер
4
Барласер
18
Моррис
27
Энгель
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
27
Энгель
20
Азаз
22
Конвей
22
Конвей
20
Азаз
49
Лэнг
30
Ритчи
30
Ритчи
49
Лэнг
32
Лэйн
24
24
32
Лэйн
21
Доззел
17
17
21
Доззел
15
10
Йенги
10
Йенги
15
18
29
29
18
Остались в запасе
Мидлсбро
Портсмут
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Sonny Finch
ЦФ
21
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
31
Джордан Арчер
ВР
25
Абдулайе Камара
ОП
41
Harry Clout
ЦП
14
Бен Стивенсон
ЦП
Остались в запасе
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
39
Sonny Finch
ЦФ
21
Джош Коберн
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
25
Абдулайе Камара
ОП
41
Harry Clout
ЦП
14
Бен Стивенсон
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Мидлсбро - Портсмут
5
Всего ударов по воротам
30
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
15
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
1
Количество передач
595
257
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
70
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
10
2
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.03
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Matt Donohue, England
Стадион:
Riverside, Middlesbrough
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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