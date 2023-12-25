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Блэкберн
Оксфорд
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
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Блэкберн
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд

Блэкберн - Оксфорд: обзор матча 24 августа 2024

Блэкберн
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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Оксфорд
45+2' Д. Ранкин-Костелло
83' А. Сигурдссон
44' М. Харрис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкберн - Оксфорд
Матч завершен
84'
Замена
Оуэн Дейл ️️️️➡️️ Пшемыслав Плахета
84'
Замена
Лоуи Сибли ️️️️➡️️ Idris El Mizouni
ГОЛ! 2:1! Арнор Сигурдссон
Пас отдал Махтар Гейе
83'
Желтая карточка
Льюис Трэвис
77'
Замена
Арнор Сигурдссон ️️️️➡️️ Тирис Долан
76'
71'
Замена
Грег Ли ️️️️➡️️ Мэтт Филлипс
Замена
Андреас Вайманн ️️️️➡️️ Джо Ранкин-Костелло
65'
58'
Замена
Пшемыслав Плахета ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
57'
Желтая карточка
Петер Киосо
Замена
Махтар Гейе ️️️️➡️️ Райан Хеджс
52'
ГОЛ! 1:1! Джо Ранкин-Костелло
45' +2
44'
ГОЛ! 0:1! Марк Харрис
Пас отдал Мэтт Филлипс
Желтая карточка
Сондре Тронстад
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Сэм Лонг
(К) ПЗ
15
Idris El Mizouni
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Уилл Волкс
ЦП
10
Мэтт Филлипс
ПП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Блэкберн
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Джон Бакли
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
9
Махтар Гейе
ЦФ
77
Джек Вейл
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
34
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
7
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Малколм Эбиовей
ПВ
17
Оуэн Дейл
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Пирс
17
Картер
27
Трэвис
5
Хайам
3
Пикеринг
11
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
10
Долан
19
Хеджс
23
4-5-1
1
Камминг
2
Лонг
12
Беннетт
3
Браун
30
Киосо
10
Филлипс
19
Гудрем
9
Харрис
4
Волкс
15
20
Родригеш
10
Долан
7
Сигурдссон
7
Сигурдссон
10
Долан
19
Хеджс
9
Гейе
9
Гейе
19
Хеджс
11
Ранкин-Костелло
14
Вайманн
14
Вайманн
11
Ранкин-Костелло
10
Филлипс
22
Ли
22
Ли
10
Филлипс
15
14
Сибли
14
Сибли
15
20
Родригеш
7
Плахета
7
Плахета
20
Родригеш
Плахета
17
Дейл
17
Дейл
Плахета
Остались в запасе
Блэкберн
Оксфорд
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Джон Бакли
ЦП
77
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
21
Мэтт Ингрэм
ВР
34
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Josh McEachran
ЦП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Джо Хилтон
ВР
39
Leo Duru
ЦЗ
15
Даниэль Батт
ЦЗ
4
Кайл МакФадзин
ЦЗ
21
Джон Бакли
ЦП
77
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
34
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Josh McEachran
ЦП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Блэкберн - Оксфорд
2
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
8
Офсайды
3
0
Количество передач
444
508
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.87
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lewis Smith, England
Стадион:
Ewood Park, Blackburn
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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