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Халл Сити
Миллуолл
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
24 апреля, 09:24
4
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
5
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
24 апреля, 09:24
4
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
5
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
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Последние матчи
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Халл Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 0
24.08.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент

Халл Сити - Миллуолл: обзор матча 24 августа 2024

Халл Сити
24.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Миллуолл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Халл Сити - Миллуолл
Матч завершен
Замена
Тайрел Селларс-Флеминг ️️️️➡️️ Лайам Миллар
89'
88'
Замена
Macaulay Langstaff ️️️️➡️️ Том Брэдшоу
72'
Замена
Феми Азиз ️️️️➡️️ Данкан Уотмор
Желтая карточка
Льюи Койл
71'
Замена
Коди Драме ️️️️➡️️ Райан Гилс
71'
Желтая карточка
Марвин Мелем
65'
63'
Желтая карточка
Джордж Сэйвилл
Замена
Уилл Джарвис ️️️️➡️️ Абдулкадир Омюр
58'
Замена
Хавьер Симонс ️️️️➡️️ Óscar Zambrano
57'
Замена
Крис Бедья ️️️️➡️️ Мэйсон Берстоу
57'
51'
Желтая карточка
Джафет Танганга
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
6
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Реган Слатер
ОП
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
25
Óscar Zambrano
ЦП
8
Марвин Мелем
АП
7
Лайам Миллар
ЛВ
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
5
Джейк Купер
(К) ЦЗ
6
Джафет Танганга
ЦЗ
39
Джордж Хонимэн
ЦП
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
19
Данкан Уотмор
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Халл Сити
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
17
Финли Барнс
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
23
Коди Драме
ПЗ
18
Хавьер Симонс
ОП
36
Уилл Джарвис
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
44
Alfie Massey
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
11
Феми Азиз
ПВ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Пандур
5
Джонс
6
МакЛафлин
2
Койл
27
Слатер
3
Гилс
25
10
Омюр
7
Миллар
8
Мелем
48
Берстоу
3-4-1-2
1
Йенсен
5
Купер
6
Танганга
15
Брайан
23
Сэйвилл
18
Леонард
24
Де Норре
39
Хонимэн
25
Эсс
9
Брэдшоу
19
Уотмор
3
Гилс
23
Драме
23
Драме
3
Гилс
25
18
Симонс
18
Симонс
25
10
Омюр
36
Джарвис
36
Джарвис
10
Омюр
48
Берстоу
9
Бедья
9
Бедья
48
Берстоу
7
Миллар
41
Селларс-Флеминг
41
Селларс-Флеминг
7
Миллар
19
Уотмор
11
Азиз
11
Азиз
19
Уотмор
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Халл Сити
Миллуолл
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
17
Финли Барнс
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
Главный тренер
Тим Вальтер
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
44
Alfie Massey
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
17
Финли Барнс
ЦЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
44
Alfie Massey
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Халл Сити - Миллуолл
2
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
511
239
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
68
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.92
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
David Webb, England
Стадион:
МКМ Стэдиум
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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