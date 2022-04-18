Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс

Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 августа 2024

Шеффилд Юнайтед
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Куинз Парк Рейнджерс
6' Г. Хамер
13' К. Мур
55' Д. Данн
88' Л. Дайкс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Матч завершен
Замена
Джесуран Рак-Сакьи ️️️️➡️️ Винисиус Соуза
90' +1
Замена
Райан Брюстер ️️️️➡️️ Анель Ахмедходжич
90' +1
88'
ГОЛ! 2:2! Линдон Дайкс
Пас отдал Коки Сайто
Замена
Сиди Пек ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
85'
Замена
Анис Слимане ️️️️➡️️ Андре Брукс
85'
85'
Замена
Линдон Дайкс ️️️️➡️️ Михаэль Фрай
83'
Вторая желтая
Джек Коулбэк
79'
Желтая карточка
Джек Коулбэк
Замена
Гарри Суттар ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
77'
Желтая карточка
Густаво Хамер
72'
68'
Замена
Жан Целар ️️️️➡️️ Карамоко Дембеле
67'
Замена
Коки Сайто ️️️️➡️️ A. Lloyd
55'
ГОЛ! 2:1! Джимми Данн
Пас отдал Карамоко Дембеле
46'
Замена
Джек Коулбэк ️️️️➡️️ Джонатан Варан
45' +1
Желтая карточка
Джонатан Варан
43'
Замена
Пол Смит ️️️️➡️️ Лукас Андерсен
Желтая карточка
Винисиус Соуза
31'
ГОЛ! 2:0! Киффер Мур
Пас отдал Густаво Хамер
13'
11'
Желтая карточка
Джейк Кларк-Салтер
ГОЛ! 1:0! Густаво Хамер
Пас отдал Каллум О'Харе
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
19
Джек Робинсон
(К) ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Густаво Хамер
ОП
21
Винисиус Соуза
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
35
Андре Брукс
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
8
Сэм Филд
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
28
A. Lloyd
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
12
Михаэль Фрай
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Шеффилд Юнайтед
1
Майкл Купер
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
11
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
7
Райан Брюстер
ЦФ
34
Луи Марш
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
17
Линдон Дайкс
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
18
Жан Целар
ЦФ
3-2-2-2-1
17
Дэвис
19
Робинсон
2
Гилхрист
15
Ахмедходжич
8
Хамер
21
Соуза
14
Берроуз
4
Арбластер
35
Брукс
10
О'Харе
9
Мур
3-4-1-2
1
Нарди
5
Кук
3
Данн
22
Пал
40
Варан
28
6
Кларк-Салтер
8
Филд
7
Дембеле
25
Андерсен
12
Фрай
2
Гилхрист
6
Суттар
6
Суттар
2
Гилхрист
35
Брукс
20
Слимане
20
Слимане
35
Брукс
10
О'Харе
42
Пек
42
Пек
10
О'Харе
21
Соуза
11
Рак-Сакьи
11
Рак-Сакьи
21
Соуза
15
Ахмедходжич
7
Брюстер
7
Брюстер
15
Ахмедходжич
40
Варан
4
Коулбэк
4
Коулбэк
40
Варан
25
Андерсен
11
Смит
11
Смит
25
Андерсен
12
Фрай
17
Дайкс
17
Дайкс
12
Фрай
28
14
Сайто
14
Сайто
28
7
Дембеле
18
Целар
18
Целар
7
Дембеле
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1
Майкл Купер
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
1
Майкл Купер
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
34
Луи Марш
ЦФ
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
23
Hevertton Santos
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
2
1
3
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
9
Нарушения
15
9
Офсайды
1
2
Количество передач
432
408
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
9
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.63
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Бремэлл Лейн
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+