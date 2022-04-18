Шеффилд Юнайтед

Определился первый вылетевший из АПЛ клуб

Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

Определился первый вылетевший из АПЛ клуб

Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа

Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей

Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения

Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»