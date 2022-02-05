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Плимут Аргайл
Халл Сити
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
24 апреля, 09:24
4
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
5
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
ЦСКА и другие клубы РПЛ ведут переговоры о трансфере хавбека «Халла»
24 апреля, 09:24
4
Четырем клубам из топ-8 РПЛ предложили полузащитника из Чемпионшипа
15 января, 10:53
5
Бывший клуб Слуцкого арендовал полузащитника «Ливерпуля»
10 января, 17:00
0
Слуцкий рассказал, чем Абрамович помог ему в Англии
22 декабря 2023, 16:06
0
Слуцкий оценил свою работу в «Халл Сити» и «Витессе»
6 февраля 2023, 08:58
0
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Последние матчи
Все
Плимут Аргайл
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
4 : 1
28.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сток Сити
1 : 3
20.09.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Халл Сити
0 : 0
24.08.2024
Миллуолл

Плимут Аргайл - Халл Сити: обзор матча 17 августа 2024

Плимут Аргайл
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Халл Сити
52' И. Сиссоко
63' Л. Койл
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Плимут Аргайл - Халл Сити
Матч завершен
90'
Замена
Тайрел Селларс-Флеминг ️️️️➡️️ Лайам Миллар
Замена
Jordan Houghton ️️️️➡️️ Адам Рэнделл
87'
Замена
Каллум Райт ️️️️➡️️ Адам Форшоу
82'
82'
Замена
Финли Барнс ️️️️➡️️ Абдулкадир Омюр
Замена
Бен Уэйн ️️️️➡️️ Райан Харди
82'
79'
Желтая карточка
Лайам Миллар
Желтая карточка
Адам Форшоу
72'
Замена
Дарко Гьяби ️️️️➡️️ Мустафа Бунду
64'
Замена
Frederick Issaka ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
64'
63'
ГОЛ! 1:1! Льюи Койл
Пас отдал Лайам Миллар
58'
Замена
Уилл Джарвис ️️️️➡️️ Реган Слатер
58'
Замена
Мэйсон Берстоу ️️️️➡️️ Оскар Эступиньян
Желтая карточка
Ибрахим Сиссоко
53'
ГОЛ! 1:0! Ибрахим Сиссоко
52'
Желтая карточка
Джо Эдвардс
35'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Плимут Аргайл
21
Конор Азар
ВР
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
27
Адам Форшоу
ЦП
8
Джо Эдвардс
(К) ПП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
15
Мустафа Бунду
ПВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
22
Brendon Galloway
ЦФ
17
Lewis Gibson
ЦФ
9
Райан Харди
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Халл Сити
1
Ивор Пандур
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
6
Шон МакЛафлин
ЦЗ
2
Льюи Койл
(К) ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Реган Слатер
ОП
18
Хавьер Симонс
ОП
10
Абдулкадир Омюр
ЦП
8
Марвин Мелем
АП
7
Лайам Миллар
ЛВ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Плимут Аргайл
33
Zak Baker
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
4
Jordan Houghton
ЦП
11
Каллум Райт
ЦП
18
Дарко Гьяби
ЦП
21
Бен Уэйн
ЦФ
35
Frederick Issaka
ЦФ
Халл Сити
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
26
Энди Смит
ЦЗ
17
Финли Барнс
ЦЗ
8
Жан Мишель Сери
ЦП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
36
Уилл Джарвис
ЦФ
41
Тайрел Селларс-Флеминг
ЦФ
1-1-2-3-3
21
Азар
2
Мамба
20
Рэнделл
27
Форшоу
8
Эдвардс
7
Сиссоко
15
Бунду
10
Уиттакер
9
Харди
17
22
3-2-2-2-1
1
Пандур
2
Койл
6
МакЛафлин
5
Джонс
27
Слатер
18
Симонс
10
Омюр
3
Гилс
8
Мелем
7
Миллар
19
Эступиньян
20
Рэнделл
4
4
20
Рэнделл
27
Форшоу
11
Райт
11
Райт
27
Форшоу
15
Бунду
18
Гьяби
18
Гьяби
15
Бунду
9
Харди
21
Уэйн
21
Уэйн
9
Харди
7
Сиссоко
35
35
7
Сиссоко
10
Омюр
17
Барнс
17
Барнс
10
Омюр
19
Эступиньян
48
Берстоу
48
Берстоу
19
Эступиньян
27
Слатер
36
Джарвис
36
Джарвис
27
Слатер
7
Миллар
41
Селларс-Флеминг
41
Селларс-Флеминг
7
Миллар
Остались в запасе
Плимут Аргайл
Халл Сити
33
Zak Baker
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
26
Энди Смит
ЦЗ
8
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
33
Zak Baker
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
Остались в запасе
31
Антони Расьоппи
ВР
29
Мэтти Якоб
ЛЗ
4
Чарли Хьюз
ЦЗ
26
Энди Смит
ЦЗ
8
Жан Мишель Сери
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Плимут Аргайл - Халл Сити
3
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
16
Офсайды
2
3
Количество передач
411
442
Сейвы
1
6
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.69
0.66
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Leigh Doughty, England
Стадион:
Home Park, Plymouth
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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