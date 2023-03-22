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Бристоль Сити
Миллуолл
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
0
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
0
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
0
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
Хайкин объяснил, почему ушел из «Бристоля» и вернулся в «Буде-Глимт» спустя два месяца
22 марта 2023, 13:27
0
Хайкин вернется в «Буде-Глимт»: у него 0 матчей за «Бристоль» за 2 месяца
21 марта 2023, 23:15
0
Кубок Англии. «Ман Сити» разгромил «Бристоль» (3:0) благодаря дублю Фодена
1 марта 2023, 00:50
0
Кафанов похвалил Хайкина за выбор «Бристоль Сити» из Чемпионшипа
9 февраля 2023, 23:56
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
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Последние матчи
Все
Бристоль Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.08.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
4 : 3
17.08.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент

Бристоль Сити - Миллуолл: обзор матча 17 августа 2024

Бристоль Сити
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
4 : 3
Матч завершен
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Миллуолл
3' А. Мехмети
12' С. Армстронг
78' F. Mayulu
88' С. Твайн
51' Р. Эсс
54' Т. Брэдшоу (П)
64' Д. Уотмор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бристоль Сити - Миллуолл
Матч завершен
89'
Замена
Tom Leahy ️️️️➡️️ Шон Хатчинсон
ГОЛ! 4:3! Скотт Твайн
Пас отдал Джо Уилльямс
88'
Замена
Джордж Эрти ️️️️➡️️ Марк Сайкс
86'
83'
Замена
Macaulay Langstaff ️️️️➡️️ Том Брэдшоу
ГОЛ! 3:3! Fally Mayulu
Пас отдал Макс Берд
78'
77'
Замена
Дэнни МакНамара ️️️️➡️️ Ромен Эсс
77'
Замена
Айдомо Эмаху ️️️️➡️️ Данкан Уотмор
67'
Желтая карточка
Лукас Йенсен
64'
ГОЛ! 2:3! Данкан Уотмор
Замена
Скотт Твайн ️️️️➡️️ Анис Мехмети
62'
Замена
Fally Mayulu ️️️️➡️️ Синклейр Армстронг
62'
54'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Том Брэдшоу
51'
ГОЛ! 2:1! Ромен Эсс
Пас отдал Джордж Хонимэн
Желтая карточка
Марк Сайкс
50'
49'
Желтая карточка
Каспер Де Норре
ГОЛ! 2:0! Синклейр Армстронг
Пас отдал Макс Берд
12'
ГОЛ! 1:0! Анис Мехмети
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
14
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
6
Макс Берд
ОП
17
Марк Сайкс
ЦП
12
Джейсон Найт
(К) ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
11
Анис Мехмети
АП
30
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
(К) ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
39
Джордж Хонимэн
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Бристоль Сити
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
9
Fally Mayulu
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
Миллуолл
27
Коннал Трумен
ВР
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
44
Alfie Massey
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
29
Tom Leahy
ЦФ
4-1-3-1-1
1
О'Лири
3
Принг
16
Дикки
14
Винер
19
Таннер
6
Берд
17
Сайкс
12
Найт
8
Уилльямс
11
Мехмети
30
Армстронг
3-4-1-2
1
Йенсен
4
Хатчинсон
5
Купер
15
Брайан
18
Леонард
24
Де Норре
39
Хонимэн
23
Сэйвилл
25
Эсс
19
Уотмор
9
Брэдшоу
17
Сайкс
40
Эрти
40
Эрти
17
Сайкс
11
Мехмети
10
Твайн
10
Твайн
11
Мехмети
30
Армстронг
9
9
30
Армстронг
25
Эсс
2
МакНамара
2
МакНамара
25
Эсс
19
Уотмор
22
Эмаху
22
Эмаху
19
Уотмор
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
4
Хатчинсон
29
29
4
Хатчинсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Миллуолл
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
27
Коннал Трумен
ВР
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
44
Alfie Massey
ЦП
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Кол Нейсмит
ЦЗ
24
Хэйдон Робертс
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
27
Гарри Корник
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
44
Alfie Massey
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Статистика матча Бристоль Сити - Миллуолл
1
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
516
320
Сейвы
1
2
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.85
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sunny Singh Gill, England
Стадион:
Ashton Gate, Bristol
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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