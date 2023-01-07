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Портсмут
Лутон Таун
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
27 апреля, 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
7 января 2023, 17:44
0
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
8 мая 2022, 14:26
1
Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002
29 ноября 2020, 22:25
5
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
15 апреля 2020, 12:56
9
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
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Последние матчи
Все
Портсмут
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Портсмут
1 : 3
31.08.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.08.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун

Портсмут - Лутон Таун: обзор матча 17 августа 2024

Портсмут
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Лутон Таун
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Портсмут - Лутон Таун
Матч завершен
87'
Замена
Пелли-Раддок Мпанцу ️️️️➡️️ Шандон Баптист
85'
Желтая карточка
Тахит Чон
Замена
Бен Стивенсон ️️️️➡️️ Марлон Пак
84'
78'
Замена
Джо Тэйлор ️️️️➡️️ Элайджа Адебайо
Замена
Elias Sørensen ️️️️➡️️ Christian Saydee
78'
77'
Замена
Том Холмс ️️️️➡️️ Амарии Белл
74'
Желтая карточка
Джордан Кларк
Замена
Owen Moxon ️️️️➡️️ Андре Доззел
71'
Замена
Мэтт Ритчи ️️️️➡️️ Пэдди Лэйн
71'
Желтая карточка
Андре Доззел
60'
Желтая карточка
Марлон Пак
42'
Желтая карточка
Conor Shaughnessy
36'
34'
Замена
Джеймс Ши ️️️️➡️️ Карлтон Моррис
31'
Вторая желтая
Томас Камински
29'
Желтая карточка
Томас Камински
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
2
Джордан Уильямс
ПЗ
7
Марлон Пак
(К) ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
49
Каллум Лэнг
ПВ
15
Christian Saydee
ЦФ
4
Ryley Towler
ЦФ
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
3
Амарии Белл
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
26
Шандон Баптист
ЦП
21
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Тахит Чон
ПВ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Портсмут
31
Джордан Арчер
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
26
Tom Lowery
ЦП
24
Terry Devlin
ЦП
14
Бен Стивенсон
ЦП
41
Harry Clout
ЦП
17
Owen Moxon
ЦП
18
Elias Sørensen
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
29
Том Холмс
ЦЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
2-4-2-2
1
Норрис
3
2
Уильямс
7
Пак
32
Лэйн
6
21
Доззел
20
Силвера
49
Лэнг
4
15
3-1-3-3
24
Камински
2
Уолтерс
15
Менжи
3
Белл
26
Баптист
14
Чон
21
Огбене
45
Даути
9
Моррис
11
Адебайо
18
Кларк
32
Лэйн
30
Ритчи
30
Ритчи
32
Лэйн
7
Пак
14
Стивенсон
14
Стивенсон
7
Пак
21
Доззел
17
17
21
Доззел
15
18
18
15
9
Моррис
1
Ши
1
Ши
9
Моррис
3
Белл
29
Холмс
29
Холмс
3
Белл
26
Баптист
17
Мпанцу
17
Мпанцу
26
Баптист
11
Адебайо
25
Тэйлор
25
Тэйлор
11
Адебайо
Остались в запасе
Портсмут
Лутон Таун
31
Джордан Арчер
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
26
Tom Lowery
ЦП
24
Terry Devlin
ЦП
41
Harry Clout
ЦП
38
Джо Джонсон
ЛЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
10
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
26
Tom Lowery
ЦП
24
Terry Devlin
ЦП
41
Harry Clout
ЦП
Остались в запасе
38
Джо Джонсон
ЛЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
37
Зак Нельсон
ЦП
10
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Портсмут - Лутон Таун
3
1
3
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
542
273
Сейвы
4
6
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.94
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
John Busby, England
Стадион:
Fratton Park, Portsmouth
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
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