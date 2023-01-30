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Дерби Каунти
Мидлсбро
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
0
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
0
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
0
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
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Последние матчи
Все
Дерби Каунти
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бэрроу
0 : 0
27.08.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити

Дерби Каунти - Мидлсбро: обзор матча 17 августа 2024

Дерби Каунти
17.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Мидлсбро
14' K. Jackson
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Дерби Каунти - Мидлсбро
Матч завершен
Желтая карточка
Kayden Jackson
90' +2
90'
Замена
Джош Коберн ️️️️➡️️ Хэйден Хакни
78'
Замена
Томми Конвей ️️️️➡️️ Финн Азаз
Замена
Лайам Томпсон ️️️️➡️️ Джеймс Коллинс
76'
Замена
Том Баркуйзен ️️️️➡️️ Натаниэль Мендес-Лэйнг
76'
Замена
Крэйг Форсит ️️️️➡️️ Давид Озо
76'
68'
Замена
Даниэль Барласер ️️️️➡️️ Эйдан Моррис
68'
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Исайя Джонс
Желтая карточка
Каллум Элдер
67'
Замена
Эбу Адамс ️️️️➡️️ Кензо Гаудмейн
62'
42'
Желтая карточка
Эммануэль Латте-Лат
Желтая карточка
Натаниэль Мендес-Лэйнг
40'
Замена
Райан Ньямб ️️️️➡️️ Кейн Уилсон
25'
Замена
Сонни Брэдли ️️️️➡️️ Эйран Кашин
20'
ГОЛ! 1:0! Kayden Jackson
14'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
2
Кейн Уилсон
ЦЗ
6
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
8
Бен Осборн
ЛП
4
Давид Озо
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
(К) ЦП
17
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
27
Лукас Энгель
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Рав ван ден Берг
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
18
Эйдан Моррис
ЦП
7
Хэйден Хакни
ЦП
20
Финн Азаз
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
11
Исайя Джонс
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Дерби Каунти
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
7
Том Баркуйзен
ЦП
32
Эбу Адамс
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Мидлсбро
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
21
Джош Коберн
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
22
Томми Конвей
ЦФ
3-1-4-2
31
Викерс
2
Уилсон
6
Кашин
35
Нельсон
4
Озо
8
Осборн
17
Гаудмейн
20
Элдер
11
Мендес-Лэйнг
19
9
Коллинс
4-2-3-1
1
Дьенг
12
Эйлинг
5
Кларк
3
ван ден Берг
27
Энгель
18
Моррис
7
Хакни
11
Джонс
20
Азаз
10
Бургзорг
9
Латте-Лат
4
Озо
3
Форсит
3
Форсит
4
Озо
6
Кашин
5
Брэдли
5
Брэдли
6
Кашин
2
Уилсон
24
Ньямб
24
Ньямб
2
Уилсон
9
Коллинс
16
Томпсон
16
Томпсон
9
Коллинс
11
Мендес-Лэйнг
7
Баркуйзен
7
Баркуйзен
11
Мендес-Лэйнг
17
Гаудмейн
32
Адамс
32
Адамс
17
Гаудмейн
18
Моррис
4
Барласер
4
Барласер
18
Моррис
11
Джонс
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
11
Джонс
7
Хакни
21
Коберн
21
Коберн
7
Хакни
20
Азаз
22
Конвей
22
Конвей
20
Азаз
Остались в запасе
Дерби Каунти
Мидлсбро
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Джо Уорд
ПП
39
Даджон Браун
ЦФ
Остались в запасе
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Дерби Каунти - Мидлсбро
3
1
Всего ударов по воротам
3
20
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
5
Офсайды
2
2
Количество передач
237
574
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
0
11
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
0
9
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.73
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Pride Park Stadium, Derby
Англия. Чемпионшип
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Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
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