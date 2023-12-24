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Ковентри
Оксфорд
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
19 сентября, 00:04
0
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
21 апреля, 21:44
0
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
21 апреля, 20:27
1
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
17 марта, 22:00
0
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
19 сентября, 00:04
0
Тен Хаг прокомментировал победу «МЮ» над «Ковентри» по пенальти
21 апреля, 21:44
0
Кубок Англии. «Ковентри» отыгрался со счета 0:3, но уступил «МЮ» по пенальти
21 апреля, 20:27
1
Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии
17 марта, 22:00
0
Беллингем в отпуске посетил матч Чемпионшипа
24 декабря 2023, 00:22
0
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
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Ковентри
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
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Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
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1 : 2
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Суонси
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2 : 1
21.09.2024
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Ковентри
1 : 2
18.09.2024
Тоттенхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ковентри
1 : 2
21.09.2024
Суонси
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ковентри
1 : 2
18.09.2024
Тоттенхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
1 : 1
14.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд

Ковентри - Оксфорд: обзор матча 16 августа 2024

Ковентри
16.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 2
Матч завершен
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Оксфорд
15' Х. Райт
31' М. ван Эвейк
90+6' Х. Райт
22' К. Браун
55' М. Харрис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ковентри - Оксфорд
Матч завершен
ГОЛ! 3:2! Хаджи Райт
90' +6
90'
Замена
Дейн Скарлетт ️️️️➡️️ Марк Харрис
Замена
Кейси Палмер ️️️️➡️️ Виктор Торп
81'
Замена
Джей Дасилва ️️️️➡️️ Джейк Бидуэлл
80'
78'
Замена
Лоуи Сибли ️️️️➡️️ Тайлер Гудрем
Замена
Эфрон Мэйсон-Кларк ️️️️➡️️ Тацухиро Сакамото
73'
Замена
Брэндон Томас-Асанте ️️️️➡️️ Эллис Симмс
70'
59'
Желтая карточка
Тайлер Гудрем
57'
Замена
Idris El Mizouni ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
57'
Замена
Мэтт Филлипс ️️️️➡️️ Пшемыслав Плахета
55'
ГОЛ! 2:2! Марк Харрис
Пас отдал Рубен Родригеш
ГОЛ! 2:1! Милан ван Эвейк
Пас отдал Эллис Симмс
31'
22'
ГОЛ! 1:1! Кирон Браун
16'
Желтая карточка
Джо Беннетт
ГОЛ! 1:0! Хаджи Райт
Пас отдал Милан ван Эвейк
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Луис Бинкс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
(К) ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
5
Джек Радони
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
1
Oliver Dovin
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
19
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Уилл Волкс
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
7
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
3
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
8
Джейми Аллен
ЦП
10
Эфрон Мэйсон-Кларк
ЛВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
15
Idris El Mizouni
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
10
Мэтт Филлипс
ПП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-3-1-3
21
Бидуэлл
2
Бинкс
22
Латибодье
27
ван Эвейк
5
Радони
29
Торп
28
Экклз
7
Сакамото
11
Райт
1
9
Симмс
4-4-1-1
1
Камминг
2
Лонг
12
Беннетт
3
Браун
5
9
Харрис
4
Волкс
8
Браннаган
19
Гудрем
7
Плахета
20
Родригеш
21
Бидуэлл
3
Дасилва
3
Дасилва
21
Бидуэлл
7
Сакамото
10
Мэйсон-Кларк
10
Мэйсон-Кларк
7
Сакамото
29
Торп
45
Палмер
45
Палмер
29
Торп
9
Симмс
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
9
Симмс
20
Родригеш
15
15
20
Родригеш
19
Гудрем
14
Сибли
14
Сибли
19
Гудрем
7
Плахета
10
Филлипс
10
Филлипс
7
Плахета
9
Харрис
44
Скарлетт
44
Скарлетт
9
Харрис
Остались в запасе
Ковентри
Оксфорд
13
Бен Уилсон
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
8
Джейми Аллен
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
54
Кай Эндрюс
ЦП
8
Джейми Аллен
ЦП
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ковентри - Оксфорд
2
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
63
37
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
1
Нарушения
9
7
Офсайды
3
1
Количество передач
542
330
Сейвы
0
7
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
2.68
0.83
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Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут (Западный Йоркшир)
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
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- : -
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- : -
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Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
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Англия. Чемпионшип, 8 тур
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01.10.2024
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