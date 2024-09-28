Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Лутон Таун
Бернли
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
10 сентября, 14:23
4
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Лутон Таун» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:50
0
«Бернли» вылетел из АПЛ, у «Лутона» остались только теоретические шансы спастись
12 мая, 18:52
0
«Лутон Таун» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2024
3 мая, 10:40
0
«Бернли» заплатил 9 миллионов за полузащитника «МЮ»
28 августа, 14:17
0
«Тоттенхэм» выкупил воспитанника «ПСЖ» за 29 миллионов
16 августа, 15:15
0
«МЮ» готов продать Эриксена и рассматривает несколько вариантов с покупкой хавбека
15 августа, 13:29
1
19-летний сын Роналдиньо подписал контракт с английским клубом
15 августа, 07:27
3
«Манчестер Сити» заработает на трансфере вратаря сборной Англии в «Ньюкасл»
10 июня, 10:29
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Лутон Таун
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
27.08.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бернли
2 : 1
21.09.2024
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Вулверхэмптон
2 : 0
28.08.2024
Бернли

Лутон Таун - Бернли: обзор матча 12 августа 2024

Лутон Таун
12.08.2024, понедельник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Бернли
55' Т. Чон
6' Д. Браунхилл
37' В. Одобер
72' Д. О'Ши
80' Витиньо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лутон Таун - Бернли
Матч завершен
90'
Замена
Люк Макнелли ️️️️➡️️ Вильсон Одобер
Замена
Пелли-Раддок Мпанцу ️️️️➡️️ Шандон Баптист
87'
83'
Замена
Хан-Ноа Массенго ️️️️➡️️ Лукас Пирес
82'
Замена
Вут Вегхорст ️️️️➡️️ Лайл Фостер
80'
ГОЛ! 1:4! Витиньо
Пас отдал Лайл Фостер
Замена
Эндрос Таунсенд ️️️️➡️️ Джо Джонсон
80'
72'
ГОЛ! 1:3! Дара О'Ши
Пас отдал Лукас Пирес
66'
Замена
Анасс Зарури ️️️️➡️️ Лука Колеошо
62'
Желтая карточка
Джош Каллен
Желтая карточка
Тахит Чон
60'
59'
Желтая карточка
Лукас Пирес
ГОЛ! 1:2! Тахит Чон
Пас отдал Альфи Даути
55'
Желтая карточка
Зак Нельсон
51'
43'
Желтая карточка
Джеймс Траффорд
37'
ГОЛ! 0:2! Вильсон Одобер
Пас отдал Коннор Робертс
6'
ГОЛ! 0:1! Джош Браунхилл
Пас отдал Лукас Пирес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
24
Томас Камински
ВР
38
Джо Джонсон
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Ройлль Уолтерс
ПЗ
37
Зак Нельсон
ЦП
26
Шандон Баптист
ЦП
21
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
14
Тахит Чон
ПВ
11
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
(К) ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
22
Витиньо
ПЗ
5
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К) ЦП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
30
Лука Колеошо
ЛВ
17
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
3
Амарии Белл
ЦЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Бернли
32
Вацлав Гладкий
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
42
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
21
Анасс Зарури
ЛВ
10
Мануэль Бенсон
ПВ
37
Andreas Hountondji
ЦФ
9
Джей Родригес
ЦФ
25
Вут Вегхорст
ЦФ
3-2-3-2
24
Камински
38
Джонсон
15
Менжи
2
Уолтерс
37
Нельсон
26
Баптист
45
Даути
21
Огбене
14
Чон
9
Моррис
11
Адебайо
4-3-2-1
1
Траффорд
22
Витиньо
14
Робертс
26
О'Ши
23
Пирес
5
Эстеве
24
Каллен
8
Браунхилл
28
Одобер
30
Колеошо
17
Фостер
26
Баптист
17
Мпанцу
17
Мпанцу
26
Баптист
38
Джонсон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
38
Джонсон
28
Одобер
15
Макнелли
15
Макнелли
28
Одобер
23
Пирес
42
Массенго
42
Массенго
23
Пирес
30
Колеошо
21
Зарури
21
Зарури
30
Колеошо
17
Фостер
25
Вегхорст
25
Вегхорст
17
Фостер
Остались в запасе
Лутон Таун
Бернли
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
3
Амарии Белл
ЦЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
32
Вацлав Гладкий
ВР
10
Скотт Твайн
АП
10
Мануэль Бенсон
ПВ
37
Andreas Hountondji
ЦФ
9
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
29
Том Холмс
ЦЗ
3
Амарии Белл
ЦЗ
42
Christian Chigozie
ЦЗ
39
Эйдан Фрэнсис-Кларк
ОП
10
Кали Вудроу
ЦФ
25
Джо Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
32
Вацлав Гладкий
ВР
10
Скотт Твайн
АП
10
Мануэль Бенсон
ПВ
37
Andreas Hountondji
ЦФ
9
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Лутон Таун - Бернли
2
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
58
42
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
11
17
Офсайды
2
2
Количество передач
399
292
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
1.21
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Matt Donohue, England
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+