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Шеффилд Уэнсдэй
Плимут Аргайл
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
21 мая 2023, 14:28
1
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
19 мая 2023, 18:36
5
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
8 января 2023, 00:35
1
Руни забил в «девятку» со штрафного в матче легенд
7 сентября, 18:13
1
Руни вновь получил работу в Чемпионшипе
25 мая, 15:39
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
14 января, 14:55
1
Кубок Англии. «Челси» в овертайме прошел «Плимут», который за три минуты до конца не забил пенальти
5 февраля 2022, 18:03
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
23 января 2021, 22:31
1
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Последние матчи
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Шеффилд Уэнсдэй
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
2 : 1
21.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Блэкпул
0 : 1
17.09.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Плимут Аргайл
3 : 1
27.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Плимут Аргайл
3 : 2
14.09.2024
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Плимут Аргайл
0 : 1
31.08.2024
Сток Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Уотфорд
2 : 0
27.08.2024
Плимут Аргайл

Шеффилд Уэнсдэй - Плимут Аргайл: обзор матча 11 августа 2024

Шеффилд Уэнсдэй
11.08.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
4 : 0
Матч завершен
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Плимут Аргайл
35' Д. Лоу
52' B. Galloway (АГ)
82' Д. Виндасс
90+6' М. Смит
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Плимут Аргайл
Матч завершен
ГОЛ! 4:0! Майкл Смит
90' +6
Замена
Лайам Палмер ️️️️➡️️ Сванте Ингелссон
88'
Замена
Майкл Смит ️️️️➡️️ Джош Виндасс
83'
Замена
Поль Валентин ️️️️➡️️ Ян Валери
83'
ГОЛ! 3:0! Джош Виндасс
Пас отдал Антони Мусаба
82'
Замена
Marvin Johnson ️️️️➡️️ Макс Лоу
75'
Замена
Olaf Kobacki ️️️️➡️️ Djeidi Gassama
75'
67'
Замена
Frederick Issaka ️️️️➡️️ Ибрахим Сиссоко
57'
Замена
Бали Мамба ️️️️➡️️ Натанаэль Огбета
57'
Замена
Каллум Райт ️️️️➡️️ Мустафа Бунду
57'
Замена
Райан Харди ️️️️➡️️ Мухамед Тижани
ГОЛ в свои ворота! 2:0! Brendon Galloway
52'
45' +2
Желтая карточка
Ибрахим Сиссоко
Желтая карточка
Джамал Лоу
45'
ГОЛ! 1:0! Джамал Лоу
Пас отдал Сванте Ингелссон
35'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
6
Dominic Iorfa
ЦЗ
27
Ян Валери
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
(К) ЦП
11
Джош Виндасс
АП
8
Сванте Ингелссон
АП
45
Антони Мусаба
ПВ
9
Джамал Лоу
ПВ
41
Djeidi Gassama
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Плимут Аргайл
21
Конор Азар
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
18
Дарко Гьяби
ЦП
44
Виктор Пальссон
ЦП
27
Адам Форшоу
ЦП
7
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
15
Мустафа Бунду
ПВ
10
Морган Уиттакер
ПВ
17
Lewis Gibson
(К) ЦФ
26
Мухамед Тижани
ЦФ
22
Brendon Galloway
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шеффилд Уэнсдэй
47
Pierce Charles
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Поль Валентин
ПЗ
18
Marvin Johnson
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Чарли Макнил
ЦФ
19
Olaf Kobacki
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
24
Майкл Смит
ЦФ
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
2
Бали Мамба
ПЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
11
Каллум Райт
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
35
Frederick Issaka
ЦФ
9
Райан Харди
ЦФ
4-1-3-2
1
3
Лоу
5
Бернард
6
27
Валери
10
Беннэн
11
Виндасс
8
Ингелссон
9
Лоу
41
45
Мусаба
1-3-3-3
21
Азар
3
Огбета
18
Гьяби
44
Пальссон
27
Форшоу
10
Уиттакер
15
Бунду
7
Сиссоко
22
26
Тижани
17
27
Валери
14
Валентин
14
Валентин
27
Валери
3
Лоу
18
18
3
Лоу
8
Ингелссон
2
Палмер
2
Палмер
8
Ингелссон
41
19
19
41
11
Виндасс
24
Смит
24
Смит
11
Виндасс
3
Огбета
2
Мамба
2
Мамба
3
Огбета
15
Бунду
11
Райт
11
Райт
15
Бунду
7
Сиссоко
35
35
7
Сиссоко
26
Тижани
9
Харди
9
Харди
26
Тижани
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Плимут Аргайл
47
Pierce Charles
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
17
Чарли Макнил
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
1
Майкл Купер
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
47
Pierce Charles
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
17
Чарли Макнил
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл Купер
ВР
6
Kornél Szűcs
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
20
Адам Рэнделл
ОП
8
Джо Эдвардс
ПП
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Плимут Аргайл
1
1
Всего ударов по воротам
30
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
15
1
Нарушения
15
14
Офсайды
4
0
Количество передач
372
277
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
11
0
Удары из пределов штрафной
24
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
4.81
0.31
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lewis Smith, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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