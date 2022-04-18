Куинз Парк Рейнджерс

Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе