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Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
28 июля, 11:24
2
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
18 мая, 18:06
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
20 февраля, 09:39
0
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
9 января 2021, 23:01
0
Драка в матче «Вест Бромвич» – «Мальорка»
28 июля, 11:24
2
Определился второй финалист плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
18 мая, 18:06
0
Бывший хавбек «Рубина» перешел в английский клуб
20 февраля, 09:39
0
Матч Кубка Англии прервали из-за драки фанатов на поле
28 января, 17:14
1
Игрок «Уотфорда» забил гол с центра поля в Чемпионшипе
9 августа 2022, 13:57
0
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Последние матчи
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
17.09.2024
Кристал Пэлас
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
14.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лутон Таун
1 : 2
30.08.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 2
28.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вест Бромвич
1 : 0
21.09.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Портсмут
0 : 3
15.09.2024
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вест Бромвич
1 : 0
31.08.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Сток Сити
1 : 2
24.08.2024
Вест Бромвич

Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич: обзор матча 10 августа 2024

Куинз Парк Рейнджерс
10.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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Вест Бромвич
16' Л. Андерсен
26' Д. Майя
51' Д. Майя
65' Д. Майя
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
Матч завершен
Желтая карточка
Стив Кук
90' +3
Замена
D. Bennie ️️️️➡️️ Пол Смит
85'
85'
Замена
Джанлука Фработта ️️️️➡️️ TorbjÃ¶rn Heggem
81'
Замена
Льюис Доббин ️️️️➡️️ Tom Fellows
76'
Замена
Усман Диаките ️️️️➡️️ Джейсон Моламби
76'
Замена
Devante Cole ️️️️➡️️ Джош Майя
Замена
Михаэль Фрай ️️️️➡️️ Жан Целар
71'
Замена
Джонатан Варан ️️️️➡️️ Джек Коулбэк
71'
65'
ГОЛ! 1:3! Джош Майя
Замена
A. Lloyd ️️️️➡️️ Rayan Kolli
57'
51'
ГОЛ! 1:2! Джош Майя
Пас отдал Tom Fellows
26'
ГОЛ! 1:1! Джош Майя
Пас отдал TorbjÃ¶rn Heggem
ГОЛ! 1:0! Лукас Андерсен
Пас отдал Rayan Kolli
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Пауль Нарди
ВР
22
Кеннет Пал
ЛЗ
5
Стив Кук
(К) ЦЗ
3
Джимми Данн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Сэм Филд
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
26
Rayan Kolli
ЦФ
18
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
5
Кайл Бартли
(К) ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
10
Джон Свифт
ЦП
31
Tom Fellows
ЦП
27
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
18
Карлан Грант
ЦФ
14
TorbjÃ¶rn Heggem
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Куинз Парк Рейнджерс
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
12
Михаэль Фрай
ЦФ
28
A. Lloyd
ЦФ
17
Линдон Дайкс
ЦФ
28
Alfie Lloyd
ЦФ
27
D. Bennie
ЦФ
Вест Бромвич
23
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Джанлука Фработта
ЛЗ
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
17
Усман Диаките
ОП
28
Fenton Heard
ЦП
19
Льюис Доббин
ЛВ
44
Devante Cole
ЦФ
22
Мо Фаал
ЦФ
3-3-1-3
1
Нарди
22
Пал
3
Данн
5
Кук
6
Кларк-Салтер
4
Коулбэк
8
Филд
11
Смит
18
Целар
26
25
Андерсен
3-4-3
1
Палмер
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
31
27
Моуатт
8
Моламби
10
Свифт
9
Майя
14
18
Грант
4
Коулбэк
40
Варан
40
Варан
4
Коулбэк
18
Целар
12
Фрай
12
Фрай
18
Целар
26
28
28
26
11
Смит
27
27
11
Смит
14
24
Фработта
24
Фработта
14
8
Моламби
17
Диаките
17
Диаките
8
Моламби
31
19
Доббин
19
Доббин
31
9
Майя
44
44
9
Майя
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
17
Линдон Дайкс
ЦФ
28
Alfie Lloyd
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
23
Джо Уайлдсмит
ВР
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
28
Fenton Heard
ЦП
22
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Джо Уолш
ВР
16
Лайам Моррисон
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
23
Hevertton Santos
ЦП
17
Линдон Дайкс
ЦФ
28
Alfie Lloyd
ЦФ
Остались в запасе
23
Джо Уайлдсмит
ВР
37
Калеб Тэйлор
ЦЗ
39
Reece Hall
ЦЗ
28
Fenton Heard
ЦП
22
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Вест Бромвич
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
12
3
Нарушения
7
7
Офсайды
3
1
Количество передач
296
494
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.87
1.7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
David Webb, England
Стадион:
Loftus Road Stadium, London
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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