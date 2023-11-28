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Оксфорд
Норвич Сити
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
10 января 2023, 00:53
0
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
4 января 2020, 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
19 декабря 2019, 00:37
0
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
30 октября 2019, 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
26 сентября 2019, 00:37
6
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января, 19:29
0
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 09:43
0
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
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Последние матчи
Все
Оксфорд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 0
28.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 1
21.09.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
1 : 0
14.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Ковентри
1 : 0
27.08.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ковентри
0 : 1
31.08.2024
Норвич Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Кристал Пэлас
4 : 0
27.08.2024
Норвич Сити

Оксфорд - Норвич Сити: обзор матча 10 августа 2024

Оксфорд
10.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Норвич Сити
28' М. Харрис
58' К. Браннаган
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Оксфорд - Норвич Сити
Матч завершен
Замена
Гэтлин О'Донкор ️️️️➡️️ Марк Харрис
90' +3
90'
Замена
Gabriel Forsyth ️️️️➡️️ Борха Сайнс
87'
Желтая карточка
Якоб Серенсен
Замена
Грег Ли ️️️️➡️️ Рубен Родригеш
86'
76'
Замена
Абу Камара ️️️️➡️️ Марселино Нуньес
Желтая карточка
Рубен Родригеш
74'
Замена
Idris El Mizouni ️️️️➡️️ Пшемыслав Плахета
73'
61'
Замена
Адам Айда ️️️️➡️️ Кристиан Фасснахт
61'
Замена
Якоб Серенсен ️️️️➡️️ Грант Хэнли
ГОЛ! 2:0! Кэмерон Браннаган
Пас отдал Сэм Лонг
58'
55'
Желтая карточка
Аманква Форсон
46'
Замена
Аманква Форсон ️️️️➡️️ Лайам Гиббс
45' +1
Желтая карточка
Джош Сарджент
ГОЛ! 1:0! Марк Харрис
28'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
5
Elliott Moore
(К) ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
4
Уилл Волкс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
19
Тайлер Гудрем
ЦП
7
Пшемыслав Плахета
ЛВ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
6
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Грант Хэнли
(К) ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
26
Марселино Нуньес
ЦП
8
Лайам Гиббс
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
7
Борха Сайнс
ЛВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Оксфорд
21
Мэтт Ингрэм
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
34
Джордан Торнили
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
15
Idris El Mizouni
ЦП
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
24
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
Норвич Сити
12
Джордж Лонг
ВР
19
Якоб Серенсен
ЛЗ
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
41
Gabriel Forsyth
ЦП
44
Elliot Myles
ЦП
18
Аманква Форсон
АП
9
Адам Айда
ЦФ
44
Абу Камара
ЦФ
4-4-1-1
1
Камминг
5
12
Беннетт
3
Браун
2
Лонг
4
Волкс
8
Браннаган
19
Гудрем
9
Харрис
7
Плахета
20
Родригеш
4-4-1-1
1
Ганн
3
Стейси
4
Даффи
5
Хэнли
6
Дойл
16
Фасснахт
8
Гиббс
23
МакЛин
26
Нуньес
7
Сайнс
9
Сарджент
20
Родригеш
22
Ли
22
Ли
20
Родригеш
7
Плахета
15
15
7
Плахета
9
Харрис
24
О'Донкор
24
О'Донкор
9
Харрис
5
Хэнли
19
Серенсен
19
Серенсен
5
Хэнли
7
Сайнс
41
41
7
Сайнс
8
Гиббс
18
Форсон
18
Форсон
8
Гиббс
16
Фасснахт
9
Айда
9
Айда
16
Фасснахт
26
Нуньес
44
Камара
44
Камара
26
Нуньес
Остались в запасе
Оксфорд
Норвич Сити
21
Мэтт Ингрэм
ВР
34
Джордан Торнили
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Карл Робинсон
12
Джордж Лонг
ВР
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
44
Elliot Myles
ЦП
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Остались в запасе
21
Мэтт Ингрэм
ВР
34
Джордан Торнили
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
6
Josh McEachran
ЦП
14
Лоуи Сибли
АП
11
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
12
Джордж Лонг
ВР
40
Brad Hills
ЦЗ
35
Келлен Фишер
ПЗ
44
Elliot Myles
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Йоханнес Торуп
Статистика матча Оксфорд - Норвич Сити
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
4
14
Офсайды
5
1
Количество передач
503
487
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.68
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Китчен
Стадион:
Kassam Stadium, Oxford
Англия. Чемпионшип
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Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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