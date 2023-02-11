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Миллуолл
Уотфорд
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
15 июня, 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
11 февраля 2023, 00:42
2
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
8 сентября 2022, 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
15 марта 2022, 16:29
4
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
9 января 2022, 13:38
0
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
24 сентября, 23:43
0
«Манчестер Сити» – «Уотфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
24 сентября, 20:35
0
Холанд пропустит матч «Сити» из-за похорон
24 сентября, 11:23
0
«Жирона» оформила самый дорогой трансфер в своей истории
24 августа, 00:41
3
17-летний сын Шевченко получил гражданство Украины
5 марта, 00:12
7
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Миллуолл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
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Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.09.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
0 : 1
14.09.2024
Лутон Таун
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
3 : 0
31.08.2024
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Миллуолл
0 : 1
27.08.2024
Лейтон Ориент
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Уотфорд
2 : 1
28.09.2024
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
4 : 1
21.09.2024
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Уотфорд
1 : 1
14.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 4 тур
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1 : 0
01.09.2024
Уотфорд

Миллуолл - Уотфорд: обзор матча 10 августа 2024

Миллуолл
10.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
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Уотфорд
74' Д. Уотмор
88' Д. Уотмор
22' Э. Кайембе
55' Г. Чакветадзе
90' М. Райович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Миллуолл - Уотфорд
Матч завершен
90' +4
Замена
Томас Инс ️️️️➡️️ Георгий Чакветадзе
90'
Желтая карточка
Милета Райович
90'
ГОЛ! 2:3! Милета Райович
ГОЛ! 2:2! Данкан Уотмор
88'
Желтая карточка
Джо Брайан
86'
86'
Желтая карточка
Эдо Кайембе
Замена
Кевин Нисбет ️️️️➡️️ Том Брэдшоу
84'
Замена
Дэнни МакНамара ️️️️➡️️ Райан Леонард
84'
75'
Замена
Кен Сема ️️️️➡️️ Жереми Нгакия
75'
Замена
Милета Райович ️️️️➡️️ Вакун Байо
ГОЛ! 1:2! Данкан Уотмор
74'
Замена
Айдомо Эмаху ️️️️➡️️ Ромен Эсс
62'
Замена
Macaulay Langstaff ️️️️➡️️ Джордж Хонимэн
62'
Желтая карточка
Райан Леонард
55'
55'
ГОЛ! 0:2! Георгий Чакветадзе
22'
ГОЛ! 0:1! Эдо Кайембе
7'
Желтая карточка
Франсиско Сьерральта
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Джо Брайан
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
(К) ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
23
Джордж Сэйвилл
ЦП
39
Джордж Хонимэн
ЦП
25
Ромен Эсс
АП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Уотфорд
1
Даниэль Бахман
ВР
6
Мэтти Поллок
ЦЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
3
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
45
Райан Эндрюс
ПЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
39
Эдо Кайембе
ОП
8
Георгий Чакветадзе
ЦП
24
Том Деле-Баширу
ЦП
17
Мусса Сиссоко
(К) ЦП
19
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Миллуолл
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
2
Дэнни МакНамара
ПЗ
44
Alfie Massey
ЦП
22
Айдомо Эмаху
ЛВ
9
Кевин Нисбет
ЦФ
17
Macaulay Langstaff
ЦФ
29
Tom Leahy
ЦФ
Уотфорд
23
Джонатан Бонд
ВР
22
Джеймс Моррис
ЛЗ
37
Яссер Ларуки
ЛЗ
12
Кен Сема
ЛП
10
Имран Луза
ЦП
7
Томас Инс
ЦП
11
Рокко Вата
АП
34
Kwadwo Baah
ЦФ
17
Милета Райович
ЦФ
3-4-1-2
1
Йенсен
15
Брайан
5
Купер
4
Хатчинсон
24
Де Норре
23
Сэйвилл
39
Хонимэн
18
Леонард
25
Эсс
19
Уотмор
9
Брэдшоу
3-3-3-1
1
Бахман
6
Поллок
5
Портеус
3
Сьерральта
2
Нгакия
39
Кайембе
45
Эндрюс
8
Чакветадзе
24
Деле-Баширу
17
Сиссоко
19
Байо
18
Леонард
2
МакНамара
2
МакНамара
18
Леонард
25
Эсс
22
Эмаху
22
Эмаху
25
Эсс
9
Брэдшоу
9
Нисбет
9
Нисбет
9
Брэдшоу
39
Хонимэн
17
17
39
Хонимэн
2
Нгакия
12
Сема
12
Сема
2
Нгакия
8
Чакветадзе
7
Инс
7
Инс
8
Чакветадзе
19
Байо
17
Райович
17
Райович
19
Байо
Остались в запасе
Миллуолл
Уотфорд
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
44
Alfie Massey
ЦП
29
Tom Leahy
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
23
Джонатан Бонд
ВР
22
Джеймс Моррис
ЛЗ
37
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Имран Луза
ЦП
11
Рокко Вата
АП
34
Kwadwo Baah
ЦФ
Главный тренер
Том Клеверли
Остались в запасе
13
Лайам Робертс
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
37
Kyle Smith
ЦЗ
44
Alfie Massey
ЦП
29
Tom Leahy
ЦФ
Остались в запасе
23
Джонатан Бонд
ВР
22
Джеймс Моррис
ЛЗ
37
Яссер Ларуки
ЛЗ
10
Имран Луза
ЦП
11
Рокко Вата
АП
34
Kwadwo Baah
ЦФ
Главный тренер
Гэри Роуэтт
Главный тренер
Том Клеверли
Статистика матча Миллуолл - Уотфорд
2
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
403
363
Сейвы
1
1
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.75
0.96
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
John Busby, England
Стадион:
The Den, London
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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