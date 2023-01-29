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Мидлсбро
Суонси
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
Фанат «Саутгемптона» застрял в туалете по пути на матч с «Суонси»
21 января, 21:13
0
Экс-игрок «Суонси» Амат стал принцем индонезийского острова
29 января 2023, 12:08
0
Два британских клуба отказались преклонять колено в знак борьбы с расизмом
30 июля 2022, 14:29
7
«Вест Хэм» объявил о третьем летнем трансфере
7 июля 2022, 23:13
0
Бэйл рассматривает варианты с переходом в «Кардифф» или «Суонси» (Sky Sports)
8 января 2022, 11:36
2
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Последние матчи
Все
Мидлсбро
Суонси
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ковентри
1 : 2
21.09.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ковентри
1 : 2
21.09.2024
Суонси
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
1 : 0
14.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Вест Бромвич
1 : 0
31.08.2024
Суонси
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Суонси
0 : 1
28.08.2024
Уиком Уондерерс
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Суонси
1 : 1
25.08.2024
Кардифф

Мидлсбро - Суонси: обзор матча 10 августа 2024

Мидлсбро
10.08.2024, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Суонси
25' Э. Латте-Лат (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидлсбро - Суонси
Матч завершен
Замена
Джонатан Хаусон ️️️️➡️️ Райли МакГри
90' +5
90' +3
Замена
️️️️➡️️ Eom Ji-Sung
Замена
Джош Коберн ️️️️➡️️ Эммануэль Латте-Лат
86'
Замена
Делано Бургзорг ️️️️➡️️ Финн Азаз
81'
78'
Замена
Оливер Купер ️️️️➡️️ Гонсалу Франку
76'
Желтая карточка
Джош Тимон
64'
Замена
Жан Випотник ️️️️➡️️ Джей Фултон
63'
Замена
Кайл Ноутон ️️️️➡️️ Josh Key
46'
Замена
Ronald ️️️️➡️️ Azeem Abdullah
43'
Желтая карточка
Гонсалу Франку
Желтая карточка
Лукас Энгель
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Эммануэль Латте-Лат
25'
14'
Желтая карточка
Бен Кабанго
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Сени Дьенг
ВР
27
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
(К) ПЗ
7
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
20
Финн Азаз
АП
11
Исайя Джонс
ПВ
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Суонси
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
8
Мэтт Гримес
(К) ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Lawrence Vigouroux
ЦФ
20
Лайам Куллен
ЦФ
10
Eom Ji-Sung
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
21
Джош Коберн
ЦФ
Суонси
29
Nathan Broome
ВР
21
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
43
Daniel Watts
ЦП
31
Оливер Купер
АП
44
Джош Томас
ЦФ
9
Жан Випотник
ЦФ
35
Ronald
ЦФ
4-3-2-1
1
Дьенг
27
Энгель
3
ван ден Берг
5
Кларк
12
Эйлинг
7
Хакни
8
МакГри
18
Моррис
20
Азаз
11
Джонс
9
Латте-Лат
3-4-4
14
Тимон
6
Дарлинг
5
Кабанго
47
8
Гримес
4
Фултон
17
Франку
2
10
20
Куллен
22
8
МакГри
16
Хаусон
16
Хаусон
8
МакГри
20
Азаз
10
Бургзорг
10
Бургзорг
20
Азаз
9
Латте-Лат
21
Коберн
21
Коберн
9
Латте-Лат
2
26
Ноутон
26
Ноутон
2
17
Франку
31
Купер
31
Купер
17
Франку
4
Фултон
9
Випотник
9
Випотник
4
Фултон
47
35
35
47
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
23
Том Гловер
ВР
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
29
Nathan Broome
ВР
21
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кристиан Педерсен
ЦЗ
43
Daniel Watts
ЦП
44
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
37
George McCormick
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
14
Алекс Гилберт
ЛВ
Остались в запасе
29
Nathan Broome
ВР
21
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
3
Кристиан Педерсен
ЦЗ
43
Daniel Watts
ЦП
44
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Люк Уильямс
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
1
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
14
12
Офсайды
3
3
Количество передач
315
547
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
85
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.69
0.45
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Sam Allison, England
Стадион:
Riverside, Middlesbrough
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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