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Престон
Шеффилд Юнайтед
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
26 сентября, 00:36
0
Кубок Англии. «Челси» разгромил дома «Престон» (4:0)
6 января, 22:29
0
Агент: «ЦСКА не хватило денег на Осмайича»
2 сентября 2023, 13:41
5
Данжума забил в дебютном матче за «Тоттенхэм»
29 января 2023, 02:26
0
Кейн отреагировал на проход «Тоттенхэма» в следующий раунд Кубка Англии
28 января 2023, 23:52
0
«Ньюкасл» подписал форварда молодежной сборной Дании
8 августа, 12:30
0
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
20 мая, 09:57
0
«Шеффилд Юнайтед» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 11:56
0
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
11 мая, 14:51
0
Определился первый вылетевший из АПЛ клуб
27 апреля, 19:29
2
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Последние матчи
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Престон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Миллуолл
3 : 1
28.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Престон
1 : 1
17.09.2024
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
3 : 1
31.08.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Портсмут
0 : 0
28.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
0 : 2
13.09.2024
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
01.09.2024
Уотфорд
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Барнсли
1 : 0
27.08.2024
Шеффилд Юнайтед

Престон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 09 августа 2024

Престон
09.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
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Шеффилд Юнайтед
12' О. Арбластер
55' Г. Хамер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Престон - Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
90'
Замена
Сиди Пек ️️️️➡️️ Каллум О'Харе
Замена
Kian Best ️️️️➡️️ Робби Брэди
87'
Желтая карточка
Лайам Линдсэй
80'
79'
Замена
Райан Брюстер ️️️️➡️️ Андре Брукс
72'
Замена
Анис Слимане ️️️️➡️️ Густаво Хамер
72'
Замена
Феми Серики ️️️️➡️️ Элфи Гилхрист
Замена
Мадс Фрекьяер-Йенсен ️️️️➡️️ Стефан Тейтур Тордарсон
71'
Замена
Милутин Осмайич ️️️️➡️️ Уильям Кин
65'
Замена
Кейн Кесслер-Хейден ️️️️➡️️ Сэм Гринвуд
64'
55'
ГОЛ! 0:2! Густаво Хамер
12'
ГОЛ! 0:1! Олли Арбластер
Пас отдал Андре Брукс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Фредди Вудман
ВР
5
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Бен Уайтмэн
(К) ЦП
22
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
7
Уильям Кин
ЦФ
9
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
19
Джек Робинсон
(К) ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
2
Элфи Гилхрист
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
21
Винисиус Соуза
ОП
8
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
ЦП
10
Каллум О'Харе
АП
35
Андре Брукс
ЛВ
9
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
33
Kian Best
ЦП
31
Theo Mawene
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
28
Милутин Осмайич
АП
10
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Шеффилд Юнайтед
30
Иво Грбич
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
38
Феми Серики
ПЗ
29
Исмаила Кулибали
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
7
Райан Брюстер
ЦФ
3-4-1-2
1
Вудман
5
Уотмоу
16
Хьюз
6
Линдсэй
11
Брэди
22
Тордарсон
44
Поттс
4
Уайтмэн
20
Гринвуд
9
Риис
7
Кин
3-2-2-2-1
17
Дэвис
15
Ахмедходжич
2
Гилхрист
19
Робинсон
21
Соуза
8
Хамер
4
Арбластер
14
Берроуз
10
О'Харе
35
Брукс
9
Мур
20
Гринвуд
29
Кесслер-Хейден
29
Кесслер-Хейден
20
Гринвуд
11
Брэди
33
33
11
Брэди
7
Кин
28
Осмайич
28
Осмайич
7
Кин
22
Тордарсон
10
Фрекьяер-Йенсен
10
Фрекьяер-Йенсен
22
Тордарсон
2
Гилхрист
38
Серики
38
Серики
2
Гилхрист
8
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
8
Хамер
10
О'Харе
42
Пек
42
Пек
10
О'Харе
35
Брукс
7
Брюстер
7
Брюстер
35
Брукс
Остались в запасе
Престон
Шеффилд Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
31
Theo Mawene
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
30
Иво Грбич
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
29
Исмаила Кулибали
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
31
Theo Mawene
ЦП
18
Райан Ледсон
ЦП
25
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
30
Иво Грбич
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
6
Гарри Суттар
ЦЗ
29
Исмаила Кулибали
ЦП
34
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Престон - Шеффилд Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Желтые карточки
1
0
Нарушения
0
1
Офсайды
0
1
Удары из пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0
0.19
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Robert Madley, England
Стадион:
Deepdale, Preston
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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