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Блэкберн
Дерби Каунти
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
25 декабря 2023, 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
17 декабря 2023, 09:42
0
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2 ноября 2023, 00:50
0
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
1 ноября 2023, 19:40
0
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
5 августа 2023, 13:36
0
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
0
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
0
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
0
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
0
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
0
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Последние матчи
Все
Блэкберн
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкберн
2 : 0
28.09.2024
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Престон
0 : 0
22.09.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
3 : 0
14.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бернли
1 : 1
31.08.2024
Блэкберн
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Блэкберн
1 : 2
27.08.2024
Блэкпул
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Дерби Каунти
2 : 3
28.09.2024
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
21.09.2024
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
1 : 0
14.09.2024
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.08.2024
Бристоль Сити
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Бэрроу
0 : 0
27.08.2024
Дерби Каунти

Блэкберн - Дерби Каунти: обзор матча 09 августа 2024

Блэкберн
09.08.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
4 : 2
Матч завершен
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Дерби Каунти
19' Т. Долан
72' А. Вайманн
76' С. Шмодикс
84' Y. Ohashi
67' К. Нельсон
88' К. Уилсон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Блэкберн - Дерби Каунти
Матч завершен
89'
Желтая карточка
Эйран Кашин
88'
ГОЛ! 4:2! Кейн Уилсон
Пас отдал Натаниэль Мендес-Лэйнг
Желтая карточка
Тирис Долан
87'
Замена
Даниэль Батт ️️️️➡️️ Тирис Долан
87'
86'
Замена
Тайрис Форна ️️️️➡️️ Давид Озо
86'
Замена
Лайам Томпсон ️️️️➡️️ Бен Осборн
86'
Замена
Крэйг Форсит ️️️️➡️️ Каллум Элдер
ГОЛ! 4:1! Yuki Ohashi
Пас отдал Сэмми Шмодикс
84'
82'
Желтая карточка
Джеймс Коллинс
ГОЛ! 3:1! Сэмми Шмодикс
Пас отдал Каллум Бриттан
76'
73'
Замена
Эбу Адамс ️️️️➡️️ Кензо Гаудмейн
ГОЛ! 2:1! Андреас Вайманн
Пас отдал Хейден Картер
72'
67'
ГОЛ! 1:1! Кертис Нельсон
Пас отдал Натаниэль Мендес-Лэйнг
66'
Замена
Джеймс Коллинс ️️️️➡️️ Том Баркуйзен
Замена
Андреас Вайманн ️️️️➡️️ Райан Хеджс
65'
Замена
Yuki Ohashi ️️️️➡️️ Махтар Гейе
65'
Замена
Сэмми Шмодикс ️️️️➡️️ Джо Ранкин-Костелло
65'
ГОЛ! 1:0! Тирис Долан
19'
11'
Желтая карточка
Том Баркуйзен
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
(К) ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
11
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Тирис Долан
ПВ
9
Махтар Гейе
ЦФ
19
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Дерби Каунти
31
Джош Викерс
ВР
2
Кейн Уилсон
ЦЗ
6
Эйран Кашин
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
8
Бен Осборн
ЛП
4
Давид Озо
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
(К) ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
7
Том Баркуйзен
ЦП
17
Кензо Гаудмейн
ЦП
19
Kayden Jackson
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Блэкберн
13
Джо Хилтон
ВР
15
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Джон Бакли
ЦП
23
Сэмми Шмодикс
АП
7
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
23
Yuki Ohashi
ЦФ
77
Джек Вейл
ЦФ
14
Андреас Вайманн
ЦФ
Дерби Каунти
13
Рохан Лутхра
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
16
Лайам Томпсон
ОП
6
Тайрис Форна
ЦП
32
Эбу Адамс
ЦП
39
Даджон Браун
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Пирс
17
Картер
27
Трэвис
5
Хайам
3
Пикеринг
11
Ранкин-Костелло
6
Тронстад
10
Долан
19
Хеджс
9
Гейе
3-1-5-1
31
Викерс
2
Уилсон
6
Кашин
35
Нельсон
4
Озо
11
Мендес-Лэйнг
20
Элдер
7
Баркуйзен
17
Гаудмейн
8
Осборн
19
10
Долан
15
Батт
15
Батт
10
Долан
11
Ранкин-Костелло
23
Шмодикс
23
Шмодикс
11
Ранкин-Костелло
9
Гейе
23
23
9
Гейе
19
Хеджс
14
Вайманн
14
Вайманн
19
Хеджс
20
Элдер
3
Форсит
3
Форсит
20
Элдер
8
Осборн
16
Томпсон
16
Томпсон
8
Осборн
4
Озо
6
Форна
6
Форна
4
Озо
17
Гаудмейн
32
Адамс
32
Адамс
17
Гаудмейн
7
Баркуйзен
9
Коллинс
9
Коллинс
7
Баркуйзен
Остались в запасе
Блэкберн
Дерби Каунти
13
Джо Хилтон
ВР
21
Джон Бакли
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
77
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
13
Рохан Лутхра
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
13
Джо Хилтон
ВР
21
Джон Бакли
ЦП
7
Арнор Сигурдссон
АП
24
Дилан Маркандай
ПВ
77
Джек Вейл
ЦФ
Остались в запасе
13
Рохан Лутхра
ВР
5
Сонни Брэдли
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
39
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Блэкберн - Дерби Каунти
1
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
399
430
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.29
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Josh Smith, England
Стадион:
Ewood Park, Blackburn
Англия. Чемпионшип
Все
Текущие
Будущие
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Суонси
- : -
29.09.2024
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бернли
- : -
01.10.2024
Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Кардифф
- : -
01.10.2024
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ковентри
- : -
01.10.2024
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
- : -
01.10.2024
Оксфорд
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
01.10.2024
Халл Сити
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