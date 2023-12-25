Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
«Челси» – «Блэкберн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 ноября 2023
«Тоттенхэм» сообщил о переходе 18-летнего защитника из «Блэкберна»
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»