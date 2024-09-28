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Ланс
ПСЖ
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ренн» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 18:50
0
«Ренн» – «Ланс»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:42
0
«Ланс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 20:35
0
«Ланс» – «Лион»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 15 сентября 2024
14 сентября, 12:51
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
Ланс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Ланс - ПСЖ: обзор матча 19 января 2025

Ланс
19.01.2025, воскресенье, 00:00
Франция. Лига 1, 18 тур
- : -
Не начался
ПСЖ
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Статистика матча Ланс - ПСЖ
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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