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Монако
Монпелье
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
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Последние матчи
Все
Монако
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье

Монако - Монпелье: обзор матча 28 сентября 2024

Монако
28.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
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Монпелье
32' Ф. Балогун
90+8' Л. Камара
16' R. Nzingoula
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монако - Монпелье
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Ламин Камара
Пас отдал Брель Эмболо
90' +8
90' +2
Вторая желтая
Танги Кулибали
90'
Замена
Иссиага Силла ️️️️➡️️ Акор Адамс
Желтая карточка
Ламин Камара
88'
Желтая карточка
Мохаммед Салису
82'
Замена
Джордан Тезе ️️️️➡️️ Вандерсон
78'
Замена
Кассум Уаттара ️️️️➡️️ Каю Энрике
78'
74'
Замена
Вахби Хазри ️️️️➡️️ Арно Норден
68'
Замена
Бирама Туре ️️️️➡️️ Rabby Nzingoula
Замена
Ламин Камара ️️️️➡️️ Элисс Бен-Сегир
67'
Замена
Джордж Иленихена ️️️️➡️️ Магнес Аклиуш
67'
Желтая карточка
Денис Закария
50'
Желтая карточка
Вандерсон
50'
46'
Замена
Энцо Чато ️️️️➡️️ Фалайе Сако
ГОЛ! 1:1! Фоларин Балогун
Пас отдал Брель Эмболо
32'
16'
ГОЛ! 0:1! Rabby Nzingoula
Пас отдал Акор Адамс
12'
Желтая карточка
Танги Кулибали
4'
Желтая карточка
Модибо Саньян
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
21
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Халил Фаяд
ЦП
19
Rabby Nzingoula
ЦП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
7
Арно Норден
ЛВ
8
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
50
Янн Льенар
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
15
Ламин Камара
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Крепин Дьятта
ПВ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Энцо Чато
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Бирама Туре
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
46
Simon Cara
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-3-2
16
Кен
12
Энрике
17
Синго
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
11
Аклиуш
7
Бен-Сегир
10
Головин
9
Балогун
36
Эмболо
3-1-3-2-1
16
Берто
77
Сако
27
Омераджич
5
Саньян
21
Минкарелли-Давен
22
Фаяд
19
11
Саванье
70
Кулибали
7
Норден
8
Адамс
12
Энрике
20
Уаттара
20
Уаттара
12
Энрике
2
Вандерсон
4
Тезе
4
Тезе
2
Вандерсон
7
Бен-Сегир
15
Камара
15
Камара
7
Бен-Сегир
11
Аклиуш
21
Иленихена
21
Иленихена
11
Аклиуш
8
Адамс
3
Силла
3
Силла
8
Адамс
77
Сако
29
Чато
29
Чато
77
Сако
19
20
Туре
20
Туре
19
7
Норден
10
Хазри
10
Хазри
7
Норден
Остались в запасе
Монако
Монпелье
50
Янн Льенар
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
40
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
46
Simon Cara
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
27
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
40
Бенжамин Леком
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
46
Simon Cara
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монако - Монпелье
4
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
17
17
Офсайды
2
2
Количество передач
528
278
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
3.16
0.75
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Марк Болленгер
Стадион:
Луи II
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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