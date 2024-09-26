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Тулуза
Лион
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024
25 августа, 16:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
16 сентября, 13:03
0
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Последние матчи
Все
Тулуза
Лион
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако

Тулуза - Лион: онлайн-трансляция 29 сентября 2024

Тулуза
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.55
Х
3.55
П2
2.7
Реклама, 18+
Лион
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
6
Юмит Акдаг
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
17
Габриэль Суасо
ЛП
8
Венсан Сьерро
ЦП
80
Шави Бабика
ЦП
7
Закария Абухляль
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
19
Джибриль Сидибе
ПП
10
Янн Гбоу
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Лион
23
Лукас Перри
ВР
22
Клинтон Мата
ЦЗ
3
Николас Тальяфико
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
16
Абнер
ЛП
8
Корентен Толиссо
ЦП
31
Неманья Матич
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Джифт Орбан
ЦФ
10
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
3-5-1-1
50
Ресте
6
Акдаг
2
Николайсен
4
Крессуэлл
17
Суасо
80
Бабика
7
Абухляль
23
Кассерес
19
Сидибе
8
Сьерро
10
Гбоу
3-5-2
23
Перри
22
Мата
3
Тальяфико
55
Чалета-Цар
98
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
31
Матич
7
Верету
16
Абнер
10
Ляказетт
9
Орбан
Остались в запасе
Тулуза
Лион
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Тулуза - Лион
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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