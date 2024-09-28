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Гавр
Лилль
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
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Последние матчи
Все
Гавр
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Гавр - Лилль: обзор матча 28 сентября 2024

Гавр
28.09.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Матч завершен
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Лилль
23' Д. Дэвид
35' Д. Дэвид
79' Д. Дэвид
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гавр - Лилль
Матч завершен
90' +5
Пенальти не реализован Анхель Гомес
Желтая карточка
Артюр Десма
90' +4
85'
Замена
Этан Мбаппе ️️️️➡️️ Эдон Жегрова
83'
Замена
Айюб Буадди ️️️️➡️️ Бенжамин Андре
82'
Замена
Тома Менье ️️️️➡️️ Тиагу Сантуш
79'
ГОЛ! 0:3! Джонатан Дэвид
Пас отдал Эдон Жегрова
74'
Замена
Митчел Баккер ️️️️➡️️ Габриэль Гудмундссон
74'
Замена
Реми Кабелла ️️️️➡️️ Осаме Сахрауи
68'
Желтая карточка
Бенжамин Андре
Замена
Уссама Таргаллин ️️️️➡️️ Лоик Него
59'
Замена
Далер Кузяев ️️️️➡️️ Жосуэ Касимир
59'
Замена
Эммануэль Сабби ️️️️➡️️ Антуан Жужу
59'
Замена
Стив Нгура ️️️️➡️️ Яссин Кехта
58'
Желтая карточка
Яссин Кехта
44'
35'
ГОЛ! 0:2! Джонатан Дэвид
Пас отдал Осаме Сахрауи
23'
ГОЛ! 0:1! Джонатан Дэвид
Пас отдал Осаме Сахрауи
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
10
Жосуэ Касимир
ПВ
21
Антуан Жужу
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
26
Андре Гомеш
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
23
Эдон Жегрова
ПВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Рассул Ндиайе
ЦП
5
Уссама Таргаллин
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
77
Стив Нгура
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
29
Этан Мбаппе
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
10
Реми Кабелла
АП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Десма
4
Льорис
6
Юте-Кинкуэ
93
Санганте
27
Опери
94
Туре
7
Него
8
Кехта
45
Сумаре
10
Касимир
21
Жужу
4-3-2-1
30
Шевалье
22
Сантуш
18
Диаките
4
Александро
5
Гудмундссон
8
Гомес
26
Гомеш
21
Андре
23
Жегрова
11
Сахрауи
9
Дэвид
10
Касимир
14
Кузяев
14
Кузяев
10
Касимир
7
Него
5
Таргаллин
5
Таргаллин
7
Него
21
Жужу
11
Сабби
11
Сабби
21
Жужу
8
Кехта
77
Нгура
77
Нгура
8
Кехта
5
Гудмундссон
20
Баккер
20
Баккер
5
Гудмундссон
22
Сантуш
12
Менье
12
Менье
22
Сантуш
23
Жегрова
29
Мбаппе
29
Мбаппе
23
Жегрова
21
Андре
32
Буадди
32
Буадди
21
Андре
11
Сахрауи
10
Кабелла
10
Кабелла
11
Сахрауи
Остались в запасе
Гавр
Лилль
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Рассул Ндиайе
ЦП
29
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
19
Рассул Ндиайе
ЦП
29
Самуэль Грандсир
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Гавр - Лилль
2
1
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
9
Офсайды
1
3
Количество передач
384
640
Сейвы
8
4
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Стад Осеан
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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