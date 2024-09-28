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Монако
Гавр
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Реакция Канчельскиса на решение Головина продлить контракт с «Монако»
27 сентября, 20:00
6
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
Сычев отреагировал на решение Головина продлить контракт с «Монако»
26 сентября, 13:00
4
Головин продлит контракт с «Монако»: подробности
26 сентября, 11:00
2
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
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Последние матчи
Все
Монако
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Лига чемпионов, 1 тур
Монако
2 : 1
19.09.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
1 : 1
01.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр

Монако - Гавр: обзор матча 22 сентября 2024

Монако
22.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 1
Матч завершен
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Гавр
9' Д. Тезе
66' Э. Бен-Сегир
70' Ф. Балогун
30' Д. Кузяев
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монако - Гавр
Матч завершен
Замена
Элиот Матацо ️️️️➡️️ Джордж Иленихена
87'
79'
Замена
Эммануэль Сабби ️️️️➡️️ Йоанн Салмье
79'
Замена
Стив Нгура ️️️️➡️️ Яссин Кехта
Замена
Крепин Дьятта ️️️️➡️️ Джордан Тезе
79'
73'
Замена
Исса Сумаре ️️️️➡️️ Уссама Таргаллин
73'
Замена
Рассул Ндиайе ️️️️➡️️ Жосуэ Касимир
72'
Замена
Антуан Жужу ️️️️➡️️ Далер Кузяев
ГОЛ! 3:1! Фоларин Балогун
Пас отдал Джордж Иленихена
70'
ГОЛ! 2:1! Элисс Бен-Сегир
Пас отдал Уилфрид Синго
66'
65'
Желтая карточка
Далер Кузяев
Замена
Магнес Аклиуш ️️️️➡️️ Такуми Минамино
61'
Замена
Денис Закария ️️️️➡️️ Ламин Камара
46'
Замена
Элисс Бен-Сегир ️️️️➡️️ Сунгуту Магасса
46'
44'
Желтая карточка
Йоанн Салмье
30'
ГОЛ! 1:1! Далер Кузяев
Пас отдал Абдулайе Туре
Желтая карточка
Сунгуту Магасса
21'
20'
Желтая карточка
Абдулайе Туре
ГОЛ! 1:0! Джордан Тезе
Пас отдал Такуми Минамино
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
12
Каю Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
(К) ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
17
Уилфрид Синго
ПЗ
15
Ламин Камара
ЦП
88
Сунгуту Магасса
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
5
Уссама Таргаллин
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Монако
50
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
7
Элисс Бен-Сегир
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
27
Крепин Дьятта
ПВ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
19
Рассул Ндиайе
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
21
Антуан Жужу
ЦФ
77
Стив Нгура
ЦФ
4-2-2-2
16
Кен
12
Энрике
5
Керер
4
Тезе
17
Синго
15
Камара
88
Магасса
18
Минамино
10
Головин
9
Балогун
21
Иленихена
3-3-3-1
30
Десма
4
Льорис
22
Салмье
93
Санганте
7
Него
94
Туре
27
Опери
8
Кехта
5
Таргаллин
14
Кузяев
10
Касимир
15
Камара
6
Закария
6
Закария
15
Камара
21
Иленихена
8
Матацо
8
Матацо
21
Иленихена
88
Магасса
7
Бен-Сегир
7
Бен-Сегир
88
Магасса
18
Минамино
11
Аклиуш
11
Аклиуш
18
Минамино
4
Тезе
27
Дьятта
27
Дьятта
4
Тезе
10
Касимир
19
Ндиайе
19
Ндиайе
10
Касимир
5
Таргаллин
45
Сумаре
45
Сумаре
5
Таргаллин
22
Салмье
11
Сабби
11
Сабби
22
Салмье
14
Кузяев
21
Жужу
21
Жужу
14
Кузяев
8
Кехта
77
Нгура
77
Нгура
8
Кехта
Остались в запасе
Монако
Гавр
50
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
36
Брель Эмболо
ЦФ
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
29
Самуэль Грандсир
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Монако - Гавр
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
10
17
Офсайды
6
3
Количество передач
491
299
Сейвы
0
1
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.36
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Луи II
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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