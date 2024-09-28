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Лилль
Страсбур
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 20:35
0
«Челси» продал португальского нападающего
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Лилль
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Франция. Лига 1, 6 тур
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0 : 3
28.09.2024
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Лилль
3 : 3
21.09.2024
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Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
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Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
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25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
Страсбур

Лилль - Страсбур: обзор матча 21 сентября 2024

Лилль
21.09.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 3
Матч завершен
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Страсбур
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
26
Андре Гомеш
ЦП
10
Реми Кабелла
АП
23
Эдон Жегрова
ПВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
8
Андрей Сантос
ОП
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
7
Диегу Морейра
ЛВ
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
26
Дилан Баква
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
34
Aaron Malouda
ЦФ
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
40
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
20
O. Perea
ЦФ
4-3-2-1
30
Шевалье
5
Гудмундссон
2
Манди
18
Диаките
12
Менье
21
Андре
8
Гомес
26
Гомеш
10
Кабелла
23
Жегрова
9
Дэвид
4-2-2-2
1
Петрович
22
Дуэ
4
Соу
29
Дукуре
23
Сарр
8
Сантос
19
Диарра
7
Морейра
15
Нанаси
26
Баква
10
Эмега
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
34
Aaron Malouda
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
40
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
20
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
1
Вито Манноне
ВР
20
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
32
Айюб Буадди
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
34
Aaron Malouda
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Абакар Силла
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
40
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
20
O. Perea
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лилль - Страсбур
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
7
9
Владение мячом %
64
36
Угловые удары
9
5
Нарушения
16
12
Офсайды
4
2
Количество передач
565
327
Сейвы
7
4
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.03
1.78
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Пьер Моруа
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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