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Анжер
Нант
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
19 мая, 10:45
0
«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:06
0
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Последние матчи
Все
Анжер
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант

Анжер - Нант: обзор матча 22 сентября 2024

Анжер
22.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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Нант
24' Х. Абделли (П)
18' Й. Лепенан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Анжер - Нант
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Николас Паллуа
Замена
Лилиан Рао-Лисоа ️️️️➡️️ Карлан Аркю
84'
82'
Замена
Жан-Филипп Гбамен ️️️️➡️️ Педро Чиривелья
82'
Замена
Dehmaine Assoumani ️️️️➡️️ Маттис Аблин
Замена
Esteban Lepaul ️️️️➡️️ Бамба Дьенг
76'
Замена
Зинедин Ферхат ️️️️➡️️ Джим Аллевина
76'
Замена
Яссин Белхдим ️️️️➡️️ Жан-Эде Аолу
75'
Замена
Сидики Шериф ️️️️➡️️ Фарид Эль-Мелали
70'
67'
Желтая карточка
Мостафа Мохамед
61'
Замена
Мостафа Мохамед ️️️️➡️️ Дуглас Аугусто
61'
Замена
Николя Коцца ️️️️➡️️ Жан-Кевин Дюверн
60'
Замена
Сорба Томас ️️️️➡️️ Тино Кадевере
54'
Желтая карточка
Жан-Кевин Дюверн
Желтая карточка
Джим Аллевина
45' +1
32'
Желтая карточка
Дуглас Аугусто
ГОЛ с пенальти! 1:1! Химад Абделли
24'
18'
ГОЛ! 0:1! Йоанн Лепенан
Пас отдал Мозес Саймон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
26
Florent Hanin
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
6
Жан-Эде Аолу
ОП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
10
Химад Абделли
(К) АП
99
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
(К) ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
5
Педро Чиривелья
ОП
8
Йоанн Лепенан
ОП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Тино Кадевере
ЦФ
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Анжер
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
11
Сидики Шериф
ЛВ
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Нант
30
Патрик Карльгрен
ВР
3
Николя Коцца
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
17
Жан-Филипп Гбамен
ОП
66
Louis Leroux
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
22
Сорба Томас
ПВ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Фофана
21
Лефор
26
2
Аркю
6
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
24
10
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Дьенг
4-2-1-1-2
1
Лафон
98
Амьен-Аду
4
Паллуа
21
Кастеллетто
2
Дюверн
5
Чиривелья
8
Лепенан
6
Аугусто
27
Саймон
39
Аблин
10
Кадевере
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
6
Аолу
14
Белхдим
14
Белхдим
6
Аолу
18
Аллевина
20
Ферхат
20
Ферхат
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
11
Шериф
11
Шериф
28
Эль-Мелали
99
Дьенг
19
19
99
Дьенг
2
Дюверн
3
Коцца
3
Коцца
2
Дюверн
5
Чиривелья
17
Гбамен
17
Гбамен
5
Чиривелья
39
Аблин
59
59
39
Аблин
10
Кадевере
22
Томас
22
Томас
10
Кадевере
6
Аугусто
31
Мохамед
31
Мохамед
6
Аугусто
Остались в запасе
Анжер
Нант
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Главный тренер
Абдель Буазама
30
Патрик Карльгрен
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
Остались в запасе
30
Патрик Карльгрен
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Анжер - Нант
1
4
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
16
Количество передач
479
469
Сейвы
2
0
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.88
0.67
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mathieu Vernice, France
Стадион:
Stade Raymond Kopa, Angers
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
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