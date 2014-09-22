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Реймс
ПСЖ
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
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Реймс
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Реймс - ПСЖ: обзор матча 21 сентября 2024

Реймс
21.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Матч завершен
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ПСЖ
9' К. Накамура
68' У. Дембеле
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Реймс - ПСЖ
Матч завершен
Замена
Тибо де Смет ️️️️➡️️ Реда Хадра
88'
83'
Замена
Нуну Мендеш ️️️️➡️️ Лукас Бералдо
83'
Замена
Сенни Маюлу ️️️️➡️️ Ли Кан Ин
Замена
Реда Хадра ️️️️➡️️ Кеито Накамура
78'
Замена
Амин Салама ️️️️➡️️ Умар Диаките
77'
Замена
Тедди Теума ️️️️➡️️ Валентен Атангана
77'
70'
Замена
Фабиан Руис ️️️️➡️️ Витинья
68'
ГОЛ! 1:1! Усман Дембеле
Пас отдал Жоау Невеш
Замена
Ноа Санги ️️️️➡️️ Яя Фофана
67'
65'
Замена
Усман Дембеле ️️️️➡️️ Десир Дуэ
Желтая карточка
Яя Фофана
47'
Желтая карточка
Маршал Манетси
44'
37'
Желтая карточка
Вильям Пачо
ГОЛ! 1:0! Кеито Накамура
9'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
5
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
15
Маршал Манетси
ОП
71
Яя Фофана
ЦП
17
Кеито Накамура
ЛВ
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
11
Ли Кан Ин
АП
14
Десир Дуэ
АП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
55
Ноа Санги
ЛЗ
25
Тибо де Смет
ЛЗ
44
Kobi Henry
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
11
Амин Салама
ЦФ
14
Реда Хадра
ЦФ
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
4-2-1-2-1
94
Диуф
18
Акьем
5
Агбаду
21
Кипр
23
Бута
6
Атангана
15
Манетси
71
Фофана
17
Накамура
7
Ито
22
Диаките
3-1-1-3-2
39
Сафонов
5
Маркиньос
35
Бералдо
51
Пачо
33
Заир-Эмери
17
Витинья
14
Дуэ
87
Невеш
29
Барколя
23
Муани
11
Кан Ин
71
Фофана
55
Санги
55
Санги
71
Фофана
Хадра
25
де Смет
25
де Смет
Хадра
6
Атангана
10
Теума
10
Теума
6
Атангана
22
Диаките
11
Салама
11
Салама
22
Диаките
17
Накамура
14
Хадра
14
Хадра
17
Накамура
35
Бералдо
25
Мендеш
25
Мендеш
35
Бералдо
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
11
Кан Ин
24
Маюлу
24
Маюлу
11
Кан Ин
14
Дуэ
10
Дембеле
10
Дембеле
14
Дуэ
Остались в запасе
Реймс
ПСЖ
20
Александре Оллеро
ВР
44
Kobi Henry
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
44
Kobi Henry
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реймс - ПСЖ
2
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
22
78
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
6
Офсайды
1
1
Количество передач
219
810
Сейвы
3
0
Точность передач %
72
93
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.34
1.6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jeremie Pignard, France
Стадион:
Огюст Делоне
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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