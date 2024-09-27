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ПСЖ
Брест
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
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Последние матчи
Все
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен

ПСЖ - Брест: обзор матча 14 сентября 2024

ПСЖ
14.09.2024, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 1
Матч завершен
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Брест
42' У. Дембеле
73' Ф. Руис
74' У. Дембеле
29' Р. дель Кастильо (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПСЖ - Брест
Матч завершен
80'
Замена
Ибрахим Салах ️️️️➡️️ Эдимилсон Фернандес
80'
Замена
Жонас Мартен ️️️️➡️️ Махди Камара
Замена
Ибрахим Мбайе ️️️️➡️️ Усман Дембеле
80'
Замена
Сенни Маюлу ️️️️➡️️ Жоау Невеш
80'
ГОЛ! 3:1! Усман Дембеле
74'
ГОЛ! 2:1! Фабиан Руис
Пас отдал Ашраф Хакими
73'
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Марко Асенсио
71'
68'
Замена
Мама Бальде ️️️️➡️️ Людовик Ажорк
68'
Замена
Камори Думбия ️️️️➡️️ Ромен дель Кастильо
Замена
Вильям Пачо ️️️️➡️️ Нуну Мендеш
63'
Замена
Десир Дуэ ️️️️➡️️ Брэдли Барколя
63'
59'
Желтая карточка
Брендан Шардонне
57'
Замена
Матиас Лаж ️️️️➡️️ Абдалла Сима
49'
Желтая карточка
Людовик Ажорк
ГОЛ! 1:1! Усман Дембеле
Пас отдал Марко Асенсио
42'
39'
Желтая карточка
Махди Камара
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Ромен дель Кастильо
Желтая карточка
Нуну Мендеш
28'
Желтая карточка
Лукас Бералдо
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
(К) ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
11
Ли Кан Ин
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Усман Дембеле
ПВ
11
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Брест
40
Марко Бизот
ВР
22
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
17
Абдалла Сима
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
24
Сенни Маюлу
АП
14
Десир Дуэ
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
28
Жонас Мартен
ЦП
9
Камори Думбия
АП
34
Ибрахим Салах
ЛВ
26
Матиас Лаж
ПВ
14
Мама Бальде
ПВ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
4-1-3-2
1
Доннарумма
25
Мендеш
35
Бералдо
37
Шкриньяр
2
Хакими
8
Руис
29
Барколя
11
Кан Ин
11
Асенсио
87
Невеш
10
Дембеле
3-2-2-2-1
40
Бизот
7
Лала
5
Шардонне
6
Фернандес
25
Ле Кардинал
22
Айдара
45
Камара
8
Маньетти
17
Сима
10
дель Кастильо
19
Ажорк
25
Мендеш
51
Пачо
51
Пачо
25
Мендеш
87
Невеш
24
Маюлу
24
Маюлу
87
Невеш
29
Барколя
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Барколя
10
Дембеле
49
Мбайе
49
Мбайе
10
Дембеле
11
Асенсио
23
Муани
23
Муани
11
Асенсио
45
Камара
28
Мартен
28
Мартен
45
Камара
10
дель Кастильо
9
Думбия
9
Думбия
10
дель Кастильо
6
Фернандес
34
Салах
34
Салах
6
Фернандес
17
Сима
26
Лаж
26
Лаж
17
Сима
19
Ажорк
14
Бальде
14
Бальде
19
Ажорк
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
45
Naoufel El Hannach
ЦЗ
3
Younes El Hannach
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
44
Сумаила Кулибали
ЦЗ
3
Абдулайе Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча ПСЖ - Брест
2
3
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
7
13
Офсайды
3
1
Количество передач
680
333
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
75
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.86
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен (Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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