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Страсбур
Анжер
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0
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28 сентября, 11:41
0
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21 сентября, 16:50
0
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0
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30 августа, 20:35
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
30 августа, 20:35
0
«Челси» продал португальского нападающего
16 августа, 17:48
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
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20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
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0
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Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
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Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
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Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
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Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс

Страсбур - Анжер: обзор матча 15 сентября 2024

Страсбур
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Анжер
31' С. Нанаси
62' Б. Дьенг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Страсбур - Анжер
Матч завершен
Желтая карточка
Эмануэль Эмега
90' +3
Замена
Жереми Себа ️️️️➡️️ Себастьян Нанаси
86'
79'
Замена
Лилиан Рао-Лисоа ️️️️➡️️ Карлан Аркю
73'
Замена
Яссин Белхдим ️️️️➡️️ Жан-Эде Аолу
72'
Замена
Зинедин Ферхат ️️️️➡️️ Джим Аллевина
72'
Замена
Сидики Шериф ️️️️➡️️ Фарид Эль-Мелали
Замена
Секу Мара ️️️️➡️️ Хабиб Диарра
72'
Замена
Жуниор Мванга ️️️️➡️️ Исмаэль Дукуре
72'
Желтая карточка
Хабиб Диарра
67'
65'
Желтая карточка
Florent Hanin
62'
ГОЛ! 1:1! Бамба Дьенг
Пас отдал Florent Hanin
Желтая карточка
Гела Дуэ
40'
ГОЛ! 1:0! Себастьян Нанаси
Пас отдал Дилан Баква
31'
Желтая карточка
Абакар Силла
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Джордже Петрович
ВР
5
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
8
Андрей Сантос
ОП
7
Диегу Морейра
ЛВ
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
26
Дилан Баква
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
26
Florent Hanin
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
6
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
10
Химад Абделли
(К) АП
99
Бамба Дьенг
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
40
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Анжер
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Яссин Белхдим
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
11
Сидики Шериф
ЛВ
19
Esteban Lepaul
ЦФ
4-2-2-2
1
Петрович
5
Силла
4
Соу
29
Дукуре
22
Дуэ
19
Диарра
8
Сантос
15
Нанаси
7
Морейра
10
Эмега
26
Баква
3-1-3-1-2
30
Фофана
2
Аркю
26
21
Лефор
6
Аолу
93
Белькебла
24
18
Аллевина
10
Абделли
28
Эль-Мелали
99
Дьенг
29
Дукуре
18
Мванга
18
Мванга
29
Дукуре
15
Нанаси
40
Себа
40
Себа
15
Нанаси
19
Диарра
14
Мара
14
Мара
19
Диарра
2
Аркю
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
2
Аркю
6
Аолу
14
Белхдим
14
Белхдим
6
Аолу
18
Аллевина
20
Ферхат
20
Ферхат
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
11
Шериф
11
Шериф
28
Эль-Мелали
Остались в запасе
Страсбур
Анжер
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
77
Эдуард Соболь
ЦЗ
23
Мамаду Сарр
ЦЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
Остались в запасе
16
Melvin Zinga
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Главный тренер
Абдель Буазама
Статистика матча Страсбур - Анжер
4
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
6
9
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
469
437
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.93
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ла Мено
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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