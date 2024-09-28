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Тулуза
Гавр
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024
25 августа, 16:50
0
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
Лига 1. «Монако» победил «Гавр» (3:1), несмотря на гол Кузяева
22 сентября, 17:58
0
Кузяев забил «Монако»
22 сентября, 16:34
2
«Монако» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
22 сентября, 14:50
0
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Последние матчи
Все
Тулуза
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3 : 1
22.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр

Тулуза - Гавр: обзор матча 15 сентября 2024

Тулуза
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Гавр
70' Ш. Бабика
86' Я. Гбоу
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тулуза - Гавр
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Янн Гбоу
Пас отдал Кристиан Кассерес
86'
82'
Замена
Ильес Хаусни ️️️️➡️️ Яссин Кехта
Замена
Миха Зайц ️️️️➡️️ Закария Абухляль
82'
Замена
Чарли Крессуэлл ️️️️➡️️ Джибриль Сидибе
82'
76'
Замена
Лоик Него ️️️️➡️️ Йоанн Салмье
ГОЛ! 1:0! Шави Бабика
Пас отдал Расмус Николайсен
70'
63'
Замена
Абдулайе Туре ️️️️➡️️ Рассул Ндиайе
63'
Замена
Антуан Жужу ️️️️➡️️ Эммануэль Сабби
63'
Замена
Самуэль Грандсир ️️️️➡️️ Исса Сумаре
Замена
Шави Бабика ️️️️➡️️ Джошуа Кинг
58'
Замена
Кристиан Кассерес ️️️️➡️️ Никлас Шмидт
58'
Замена
Габриэль Суасо ️️️️➡️️ Арон Доннум
58'
57'
Желтая карточка
Аруна Санганте
Желтая карточка
Джошуа Кинг
53'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Венсан Сьерро
(К) ЦП
20
Никлас Шмидт
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
15
Арон Доннум
ПВ
7
Закария Абухляль
ПВ
13
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Гавр
30
Артюр Десма
ВР
27
Кристофер Опери
ЛЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
22
Йоанн Салмье
ЦЗ
93
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
19
Рассул Ндиайе
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
45
Исса Сумаре
ЛВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
10
Жосуэ Касимир
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Тулуза
30
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
39
Jaydee Canvot
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
6
Umit Akdag
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
21
Миха Зайц
ЦП
5
Денис Генро
АП
80
Шави Бабика
ПВ
Гавр
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
94
Абдулайе Туре
ОП
5
Уссама Таргаллин
ЦП
29
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Антуан Жужу
ЦФ
46
Ильес Хаусни
ЦФ
4-2-3-1
50
Ресте
12
Каманци
2
Николайсен
3
МакКензи
19
Сидибе
8
Сьерро
20
Шмидт
10
Гбоу
15
Доннум
7
Абухляль
13
Кинг
4-3-3
30
Десма
4
Льорис
22
Салмье
93
Санганте
27
Опери
19
Ндиайе
14
Кузяев
8
Кехта
10
Касимир
11
Сабби
45
Сумаре
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
19
Сидибе
4
Крессуэлл
4
Крессуэлл
19
Сидибе
20
Шмидт
23
Кассерес
23
Кассерес
20
Шмидт
7
Абухляль
21
Зайц
21
Зайц
7
Абухляль
13
Кинг
80
Бабика
80
Бабика
13
Кинг
22
Салмье
7
Него
7
Него
22
Салмье
19
Ндиайе
94
Туре
94
Туре
19
Ндиайе
45
Сумаре
29
Грандсир
29
Грандсир
45
Сумаре
11
Сабби
21
Жужу
21
Жужу
11
Сабби
8
Кехта
46
Хаусни
46
Хаусни
8
Кехта
Остались в запасе
Тулуза
Гавр
30
Алекс Домингес
ВР
39
Jaydee Canvot
ЦЗ
6
Umit Akdag
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
30
Алекс Домингес
ВР
39
Jaydee Canvot
ЦЗ
6
Umit Akdag
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
Остались в запасе
1
Матье Горжелен
ВР
18
Янис Зуауи
ЛЗ
32
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Уссама Таргаллин
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Тулуза - Гавр
1
1
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
11
Количество передач
520
441
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ваттеллье
Стадион:
Муниципал
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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