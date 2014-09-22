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Нант
Реймс
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
19 мая, 10:45
0
«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:06
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
Все
Нант
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль

Нант - Реймс: обзор матча 15 сентября 2024

Нант
15.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 2
Матч завершен
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Реймс
28' Д. Аугусто
34' М. Манетси
90+1' К. Накамура
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нант - Реймс
Матч завершен
Желтая карточка
Кельвен Амьен-Аду
90' +1
90' +1
ГОЛ! 1:2! Кеито Накамура
Пас отдал Дзюня Ито
Желтая карточка
Жан-Филипп Гбамен
89'
86'
Замена
Амин Салама ️️️️➡️️ Умар Диаките
Замена
Жан-Филипп Гбамен ️️️️➡️️ Дуглас Аугусто
86'
Замена
Игнатиус Ганаго ️️️️➡️️ Маттис Аблин
80'
Замена
Dehmaine Assoumani ️️️️➡️️ Йоанн Лепенан
80'
73'
Замена
Кеито Накамура ️️️️➡️️ Яя Фофана
Замена
Сорба Томас ️️️️➡️️ Тино Кадевере
72'
Замена
Маркус Коко ️️️️➡️️ Жан-Кевин Дюверн
72'
69'
Желтая карточка
Маршал Манетси
63'
Замена
Реда Хадра ️️️️➡️️ Тедди Теума
34'
ГОЛ! 1:1! Маршал Манетси
Пас отдал Ноа Санги
ГОЛ! 1:0! Дуглас Аугусто
Пас отдал Мозес Саймон
28'
Желтая карточка
Николас Паллуа
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
(К) ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
5
Педро Чиривелья
ОП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Тино Кадевере
ЦФ
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
55
Ноа Санги
ЛЗ
5
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
23
Аурелиу Бута
ПЗ
6
Валентен Атангана
ОП
15
Маршал Манетси
ОП
10
Тедди Теума
(К) ЦП
71
Яя Фофана
ЦП
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Нант
50
Hugo Barbet
ВР
30
Патрик Карльгрен
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
17
Жан-Филипп Гбамен
ОП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
11
Маркус Коко
ПВ
22
Сорба Томас
ПВ
7
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Реймс
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
44
Kobi Henry
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Максим Буси
ПЗ
63
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
17
Кеито Накамура
ЛВ
14
Реда Хадра
ЦФ
11
Амин Салама
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лафон
2
Дюверн
4
Паллуа
21
Кастеллетто
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
5
Чиривелья
6
Аугусто
27
Саймон
39
Аблин
10
Кадевере
4-2-2-1-1
94
Диуф
23
Бута
5
Агбаду
21
Кипр
55
Санги
6
Атангана
15
Манетси
10
Теума
71
Фофана
7
Ито
22
Диаките
6
Аугусто
17
Гбамен
17
Гбамен
6
Аугусто
8
Лепенан
59
59
8
Лепенан
2
Дюверн
11
Коко
11
Коко
2
Дюверн
10
Кадевере
22
Томас
22
Томас
10
Кадевере
39
Аблин
7
Ганаго
7
Ганаго
39
Аблин
71
Фофана
17
Накамура
17
Накамура
71
Фофана
10
Теума
14
Хадра
14
Хадра
10
Теума
22
Диаките
11
Салама
11
Салама
22
Диаките
Остались в запасе
Нант
Реймс
50
Hugo Barbet
ВР
30
Патрик Карльгрен
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
44
Edhy Zuliani
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
44
Kobi Henry
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Максим Буси
ПЗ
63
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
50
Hugo Barbet
ВР
30
Патрик Карльгрен
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
44
Edhy Zuliani
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
44
Kobi Henry
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Максим Буси
ПЗ
63
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Нант - Реймс
3
1
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
5
Офсайды
2
2
Количество передач
456
581
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
90
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Stade de la Beaujoire, Nantes
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
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