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Ренн
Монпелье
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
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Последние матчи
Все
Ренн
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 1
21.09.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье

Ренн - Монпелье: обзор матча 15 сентября 2024

Ренн
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Монпелье
24' Л. Бляс
35' А. Калимуэндо
60' А. Гренбек
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ренн - Монпелье
Матч завершен
Замена
Джордан Джеймс ️️️️➡️️ Азор Матусива
89'
86'
Замена
Вахби Хазри ️️️️➡️️ Rabby Nzingoula
Замена
Глен Камара ️️️️➡️️ Людовик Бляс
82'
Замена
Махамаду Нагида ️️️️➡️️ Адриен Трюффер
82'
79'
Желтая карточка
Rabby Nzingoula
Замена
Амин Гуири ️️️️➡️️ Арно Калимуэндо
68'
Замена
Жота ️️️️➡️️ Альберт Гренбек
68'
67'
Замена
Джордан Ферри ️️️️➡️️ Танги Кулибали
ГОЛ! 3:0! Альберт Гренбек
Пас отдал Батист Сантамария
60'
ГОЛ! 2:0! Арно Калимуэндо
Пас отдал Лоранс Ассиньон
35'
ГОЛ! 1:0! Людовик Бляс
Пас отдал Альберт Гренбек
24'
22'
Желтая карточка
Модибо Саньян
Желтая карточка
Алиду Сейду
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
4
Кристофер Во
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Батист Сантамария
ОП
6
Азор Матусива
ОП
7
Альберт Гренбек
ЦП
11
Людовик Бляс
АП
9
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
29
Энцо Чато
ЦЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
22
Халил Фаяд
ЦП
19
Rabby Nzingoula
ЦП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
45
Стефан Джодич
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
7
Арно Норден
ЛВ
8
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Ренн
23
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
15
Mikayil Faye
ЦЗ
28
Глен Камара
ЦП
17
Джордан Джеймс
ЦП
32
Науиру Ахамада
ЦП
27
Жота
ЛВ
10
Амин Гуири
ЦФ
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
12
Джордан Ферри
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
3-4-1-1-1
30
Манданда
22
Ассиньон
36
Сейду
4
Во
3
Трюффер
8
Сантамария
6
Матусива
33
Хатебур
7
Гренбек
11
Бляс
9
Калимуэндо
3-4-2-1
40
Леком
77
Сако
5
Саньян
29
Чато
19
11
Саванье
45
Джодич
22
Фаяд
70
Кулибали
7
Норден
8
Адамс
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
11
Бляс
28
Камара
28
Камара
11
Бляс
6
Матусива
17
Джеймс
17
Джеймс
6
Матусива
7
Гренбек
27
Жота
27
Жота
7
Гренбек
9
Калимуэндо
10
Гуири
10
Гуири
9
Калимуэндо
70
Кулибали
12
Ферри
12
Ферри
70
Кулибали
19
10
Хазри
10
Хазри
19
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
23
Готье Гайо
ВР
15
Mikayil Faye
ЦЗ
32
Науиру Ахамада
ЦП
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
16
Димитри Берто
ВР
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
23
Готье Гайо
ВР
15
Mikayil Faye
ЦЗ
32
Науиру Ахамада
ЦП
19
Henrik Wendel Meister
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
44
Тео Ченнаи
АП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Ренн - Монпелье
1
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
2
Нарушения
5
3
Офсайды
1
1
Количество передач
242
235
Сейвы
2
1
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.29
0.19
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jeremie Pignard, France
Стадион:
Roazhon Park, Rennes
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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