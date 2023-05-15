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Анжер
Ницца
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
20 мая, 08:50
0
Известна вторая команда, получившая повышение в Лигу 1
18 мая, 09:23
0
Владелец «Анжера» получил срок за домогательства – он трогал коллег за грудь и ягодицы
22 марта, 22:14
5
Определились 3 из 4 команд, вылетевшие из Лиги 1 в этом сезоне
15 мая 2023, 07:55
0
«Ланс» – «Ницца»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:33
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
«Ницца» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года
25 сентября, 09:38
0
Лига 1. «Ницца» раскрошила 10-кратного чемпиона Франции (8:0)
20 сентября, 23:49
2
«Ницца» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 20 сентября 2024
19 сентября, 11:18
0
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Последние матчи
Все
Анжер
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
0 : 1
18.08.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
0 : 0
28.09.2024
Ницца
Лига Европы, 1 тур
Ницца
1 : 1
25.09.2024
Реал Сосьедад
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца

Анжер - Ницца: обзор матча 01 сентября 2024

Анжер
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 4
Матч завершен
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Ницца
67' Х. Абделли (П)
6' Ю. Ндайшими
25' Х. Будауи
72' Э. Гессан
85' Э. Гессан
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Анжер - Ницца
Матч завершен
88'
Замена
Пабло Росарио ️️️️➡️️ Танги Н'Домбеле
88'
Замена
Victor Orakpo ️️️️➡️️ Эванн Гессан
85'
ГОЛ! 1:4! Эванн Гессан
Желтая карточка
Пьеррик Капелле
81'
Желтая карточка
Бамба Дьенг
81'
Замена
Зинедин Ферхат ️️️️➡️️ Яссин Белхдим
76'
Замена
Лилиан Рао-Лисоа ️️️️➡️️ Абдулайе Бамба
76'
72'
ГОЛ! 1:3! Эванн Гессан
Пас отдал Жереми Бога
68'
Замена
Мохамед Абдельмонем ️️️️➡️️ Мохамед-Али Чо
ГОЛ с пенальти! 1:2! Химад Абделли
67'
65'
Вторая желтая
Мойзе Бомбито
Замена
Пьеррик Капелле ️️️️➡️️ Жан-Эде Аолу
64'
Замена
Florent Hanin ️️️️➡️️ Жак Экоми
64'
64'
Замена
Антуан Менди ️️️️➡️️ Жонатан Клосс
64'
Замена
Жереми Бога ️️️️➡️️ Бадредин Буанани
56'
Желтая карточка
Хишам Будауи
Замена
Бамба Дьенг ️️️️➡️️ Карлан Аркю
46'
Желтая карточка
Яссин Белхдим
45'
Желтая карточка
Жан-Эде Аолу
41'
Желтая карточка
Яхья Фофана
33'
30'
Желтая карточка
Мойзе Бомбито
25'
ГОЛ! 0:2! Хишам Будауи
Пас отдал Танги Н'Домбеле
16'
Желтая карточка
Бадредин Буанани
Желтая карточка
Абдулайе Бамба
11'
6'
ГОЛ! 0:1! Юссуф Ндайшими
Пас отдал Жонатан Клосс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Яхья Фофана
ВР
3
Жак Экоми
ЛЗ
21
Жордан Лефор
ЛЗ
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
2
Карлан Аркю
ПЗ
6
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Яссин Белхдим
ЦП
10
Химад Абделли
(К) АП
11
Сидики Шериф
ЛВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
64
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
19
Бадредин Буанани
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
16
Melvin Zinga
ВР
26
Florent Hanin
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
12
Зинедин Халед
ОП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
20
Зинедин Ферхат
ПП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
99
Бамба Дьенг
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
8
Пабло Росарио
ОП
7
Билал Браими
ЛВ
7
Жереми Бога
ЛВ
45
Victor Orakpo
ЦФ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Фофана
25
Бамба
3
Экоми
22
Хунтонджи
21
Лефор
6
Аолу
2
Аркю
14
Белхдим
11
Шериф
10
Абделли
28
Эль-Мелали
3-2-2-1-2
1
Булка
4
Данте
64
Бомбито
55
Ндайшими
92
Клосс
26
Бар
6
Будауи
22
Н'Домбеле
19
Буанани
25
Чо
29
Гессан
3
Экоми
26
26
3
Экоми
25
Бамба
27
Рао-Лисоа
27
Рао-Лисоа
25
Бамба
6
Аолу
15
Капелле
15
Капелле
6
Аолу
14
Белхдим
20
Ферхат
20
Ферхат
14
Белхдим
2
Аркю
99
Дьенг
99
Дьенг
2
Аркю
25
Чо
5
Абдельмонем
5
Абдельмонем
25
Чо
92
Клосс
33
Менди
33
Менди
92
Клосс
22
Н'Домбеле
8
Росарио
8
Росарио
22
Н'Домбеле
19
Буанани
7
Бога
7
Бога
19
Буанани
29
Гессан
45
45
29
Гессан
Остались в запасе
Анжер
Ницца
16
Melvin Zinga
ВР
12
Зинедин Халед
ОП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
31
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
7
Билал Браими
ЛВ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Melvin Zinga
ВР
12
Зинедин Халед
ОП
24
Emmanuel Biumla
ЦП
19
Esteban Lepaul
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
7
Билал Браими
ЛВ
15
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Абдель Буазама
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Анжер - Ницца
6
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
14
13
Количество передач
448
379
Сейвы
4
7
Точность передач %
86
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.38
1.79
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Stade Raymond Kopa, Angers
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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