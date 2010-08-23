Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Монпелье
Нант
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 20:50
0
«Монако» – «Монпелье»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:40
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова уничтожил «Монпелье» – 6:0!
23 августа, 23:47
10
«ПСЖ» – «Монпелье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2024
23 августа, 20:35
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
19 мая, 10:45
0
«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:06
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Монпелье
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 1
28.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
3 : 0
15.09.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
6 : 0
23.08.2024
Монпелье
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант

Монпелье - Нант: обзор матча 31 августа 2024

Монпелье
31.08.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нант
30' А. Адамс
24' М. Аблин
45+6' М. Саймон (П)
85' М. Мохамед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Монпелье - Нант
Матч завершен
Желтая карточка
Джордан Ферри
90' +2
90' +1
Замена
Николя Коцца ️️️️➡️️ Тино Кадевере
Желтая карточка
Rabby Nzingoula
85'
85'
Желтая карточка
Альбан Лафон
85'
ГОЛ! 1:3! Мостафа Мохамед
Пас отдал Тино Кадевере
81'
Желтая карточка
Маркус Коко
74'
Замена
Мостафа Мохамед ️️️️➡️️ Маттис Аблин
74'
Замена
Кельвен Амьен-Аду ️️️️➡️️ Сорба Томас
Замена
Вахби Хазри ️️️️➡️️ Танги Кулибали
63'
Замена
Халил Фаяд ️️️️➡️️ Муса Аль-Тамари
63'
45' +6
ГОЛ с пенальти! 1:2! Мозес Саймон
Замена
Rabby Nzingoula ️️️️➡️️ Жорис Шотар
40'
ГОЛ! 1:1! Акор Адамс
30'
24'
ГОЛ! 0:1! Маттис Аблин
Пас отдал Тино Кадевере
Замена
Энцо Чато ️️️️➡️️ Иссиага Силла
10'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
40
Бенжамин Леком
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Модибо Саньян
ЦЗ
27
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
11
Тежи Саванье
(К) ЦП
12
Джордан Ферри
ЦП
70
Танги Кулибали
ЛВ
9
Муса Аль-Тамари
ПВ
8
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
5
Педро Чиривелья
(К) ОП
44
Edhy Zuliani
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
22
Сорба Томас
ПВ
11
Маркус Коко
ПВ
39
Маттис Аблин
ЦФ
10
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
29
Энцо Чато
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
22
Халил Фаяд
ЦП
19
Rabby Nzingoula
ЦП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Нант
50
Hugo Barbet
ВР
3
Николя Коцца
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Леком
3
Силла
5
Саньян
27
Омераджич
77
Сако
13
Шотар
11
Саванье
12
Ферри
70
Кулибали
9
Аль-Тамари
8
Адамс
2-2-1-3-2
1
Лафон
4
Паллуа
2
Дюверн
8
Лепенан
5
Чиривелья
44
11
Коко
22
Томас
27
Саймон
10
Кадевере
39
Аблин
3
Силла
29
Чато
29
Чато
3
Силла
9
Аль-Тамари
22
Фаяд
22
Фаяд
9
Аль-Тамари
13
Шотар
19
19
13
Шотар
70
Кулибали
10
Хазри
10
Хазри
70
Кулибали
10
Кадевере
3
Коцца
3
Коцца
10
Кадевере
22
Томас
98
Амьен-Аду
98
Амьен-Аду
22
Томас
39
Аблин
31
Мохамед
31
Мохамед
39
Аблин
Остались в запасе
Монпелье
Нант
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
50
Hugo Barbet
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
15
Габриэль Барес
ОП
45
Стефан Джодич
ЦП
44
Тео Ченнаи
АП
39
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
50
Hugo Barbet
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
66
Louis Leroux
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Монпелье - Нант
2
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
14
Офсайды
0
1
Количество передач
564
257
Сейвы
1
3
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.47
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо (Шатне-Малабри)
Стадион:
Stade de la Mosson, Montpellier
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+