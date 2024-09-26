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Лион
Страсбур
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28 сентября, 11:34
0
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
Ловрен перешел в клуб, за который играют два россиянина
16 сентября, 13:03
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
«Лион» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2024
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Лион
Страсбур
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2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
0 : 0
15.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
0 : 2
24.08.2024
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1 : 1
15.09.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
4 : 3
30.08.2024
Страсбур
Франция. Лига 1, 2 тур
Страсбур
3 : 1
25.08.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 1
18.08.2024
Страсбур

Лион - Страсбур: обзор матча 30 августа 2024

Лион
30.08.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
4 : 3
Матч завершен
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Страсбур
45+1' К. Толиссо
61' Э. Мэйтленд-Найлс
63' Д. Орбан
72' Д. Орбан
3' С. Нанаси
48' А. Сантос
58' Э. Эмега
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лион - Страсбур
Матч завершен
Желтая карточка
Джифт Орбан
90' +7
Желтая карточка
Адриэлсон
90' +6
Замена
Адриэлсон ️️️️➡️️ Дуйе Чалета-Цар
90' +1
Замена
Таннер Тессманн ️️️️➡️️ Неманья Матич
87'
82'
Замена
Жереми Себа ️️️️➡️️ Эмануэль Эмега
76'
Желтая карточка
Марвин Сенайя
74'
Замена
Диегу Морейра ️️️️➡️️ Сайду Соу
ГОЛ! 4:3! Джифт Орбан
Пас отдал Малик Фофана
72'
69'
Замена
Марвин Сенайя ️️️️➡️️ Хабиб Диарра
68'
Замена
Секу Мара ️️️️➡️️ Себастьян Нанаси
ГОЛ! 3:3! Джифт Орбан
Пас отдал Александр Ляказетт
63'
ГОЛ! 2:3! Эйнсли Мэйтленд-Найлс
61'
Замена
Джифт Орбан ️️️️➡️️ Абнер
59'
Замена
Малик Фофана ️️️️➡️️ Жорж Микаутадзе
59'
58'
ГОЛ! 1:3! Эмануэль Эмега
Пас отдал Калеб Уайли
48'
ГОЛ! 1:2! Андрей Сантос
Пас отдал Дилан Баква
46'
Замена
Калеб Уайли ️️️️➡️️ Феликс Лемарешаль
ГОЛ! 1:1! Корентен Толиссо
45' +1
Желтая карточка
Абнер
33'
17'
Желтая карточка
Гела Дуэ
3'
ГОЛ! 0:1! Себастьян Нанаси
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
23
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
55
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
31
Неманья Матич
ОП
6
Максанс Какере
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
10
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
69
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Страсбур
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Абакар Силла
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
19
Хабиб Диарра
(К) ОП
8
Андрей Сантос
ОП
6
Феликс Лемарешаль
ЦП
15
Себастьян Нанаси
ЛВ
26
Дилан Баква
ЦФ
10
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
15
Таннер Тессманн
ЦП
34
Махамаду Диавара
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
29
Enzo Molebe
ЦФ
9
Джифт Орбан
ЦФ
Страсбур
16
Робин Риссе
ВР
12
Калеб Уайли
ЛЗ
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Кароль Фила
ПЗ
28
Марвин Сенайя
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
7
Диегу Морейра
ЛВ
40
Жереми Себа
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
3-1-4-2
23
Перри
16
Абнер
55
Чалета-Цар
19
Ниахате
31
Матич
6
Какере
8
Толиссо
22
Мата
98
Мэйтленд-Найлс
69
Микаутадзе
10
Ляказетт
4-2-1-1-2
30
Юнссон
22
Дуэ
4
Соу
29
Дукуре
5
Силла
19
Диарра
8
Сантос
6
Лемарешаль
15
Нанаси
10
Эмега
26
Баква
55
Чалета-Цар
34
Адриэлсон
34
Адриэлсон
55
Чалета-Цар
31
Матич
15
Тессманн
15
Тессманн
31
Матич
69
Микаутадзе
11
Фофана
11
Фофана
69
Микаутадзе
16
Абнер
9
Орбан
9
Орбан
16
Абнер
6
Лемарешаль
12
Уайли
12
Уайли
6
Лемарешаль
19
Диарра
28
Сенайя
28
Сенайя
19
Диарра
4
Соу
7
Морейра
7
Морейра
4
Соу
10
Эмега
40
Себа
40
Себа
10
Эмега
15
Нанаси
14
Мара
14
Мара
15
Нанаси
Остались в запасе
Лион
Страсбур
40
Реми Дескамп
ВР
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
29
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
16
Робин Риссе
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Кароль Фила
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
Главный тренер
Лайам Росеньор
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
20
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
17
Саид Бенрахма
ЛВ
29
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Робин Риссе
ВР
18
Жуниор Мванга
ЦЗ
5
Кароль Фила
ПЗ
17
Daouda Diongu
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Лайам Росеньор
Статистика матча Лион - Страсбур
3
2
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
12
8
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
6
Офсайды
4
2
Количество передач
409
454
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
12
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.07
2.39
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Групама Стэдиум
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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