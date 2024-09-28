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Лилль
ПСЖ
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«Гавр» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 18:50
0
«Гавр» – «Лилль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции – 28 сентября
27 сентября, 19:36
0
«Лилль» – «Страсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 16:50
0
«Лилль» – «Страсбур»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 21 сентября 2024
20 сентября, 13:38
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
Фанаты «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы над «Ренном»
28 сентября, 16:12
3
Сафонов прокомментировал победу над «Ренном»
28 сентября, 10:35
0
Лига 1. «ПСЖ» обыграл «Ренн» (3:1), Сафонов пропустил с пенальти
27 сентября, 23:56
1
Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» в третьем матче подряд
27 сентября, 21:47
1
«ПСЖ» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
27 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
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Лилль
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
3 : 3
21.09.2024
Страсбур
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
27.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 0
18.09.2024
Жирона
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Лилль
1 : 3
01.09.2024
ПСЖ

Лилль - ПСЖ: обзор матча 01 сентября 2024

Лилль
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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ПСЖ
78' Э. Жегрова
33' Витинья (П)
36' Б. Барколя
90+2' Р. Коло Муани
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лилль - ПСЖ
Матч завершен
90' +2
ГОЛ! 1:3! Рандаль Коло Муани
Пас отдал Десир Дуэ
Желтая карточка
Бафоде Диаките
90' +1
Замена
Реми Кабелла ️️️️➡️️ Тиагу Сантуш
85'
84'
Желтая карточка
Джанлуиджи Доннарумма
84'
Замена
Сенни Маюлу ️️️️➡️️ Ашраф Хакими
ГОЛ! 1:2! Эдон Жегрова
Пас отдал Бафоде Диаките
78'
74'
Замена
Рандаль Коло Муани ️️️️➡️️ Усман Дембеле
74'
Замена
Ли Кан Ин ️️️️➡️️ Брэдли Барколя
Замена
Джонатан Дэвид ️️️️➡️️ Мохамед Байо
65'
Замена
Тома Менье ️️️️➡️️ Айсса Манди
65'
65'
Замена
Фабиан Руис ️️️️➡️️ Жоау Невеш
65'
Замена
Десир Дуэ ️️️️➡️️ Марко Асенсио
Желтая карточка
Нгал'айель Мукау
47'
Замена
Нгал'айель Мукау ️️️️➡️️ Анхель Гомес
46'
Замена
Осаме Сахрауи ️️️️➡️️ Хакон Арнар Харальдссон
46'
36'
ГОЛ! 0:2! Брэдли Барколя
Пас отдал Марко Асенсио
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Витинья
Желтая карточка
Александро
31'
24'
Желтая карточка
Лукас Бералдо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Лукас Шевалье
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
23
Эдон Жегрова
ПВ
27
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
17
Витинья
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
11
Марко Асенсио
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лилль
16
Марк-Орель Каяр
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
32
Айюб Буадди
АП
10
Реми Кабелла
АП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
19
Матиас Фернандес
ЛВ
9
Джонатан Дэвид
ЦФ
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
11
Ли Кан Ин
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Шевалье
4
Александро
18
Диаките
2
Манди
5
Гудмундссон
22
Сантуш
8
Гомес
21
Андре
7
Харальдссон
23
Жегрова
27
Байо
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
2
Хакими
35
Бералдо
51
Пачо
5
Маркиньос
33
Заир-Эмери
17
Витинья
10
Дембеле
87
Невеш
29
Барколя
11
Асенсио
2
Манди
12
Менье
12
Менье
2
Манди
8
Гомес
17
Мукау
17
Мукау
8
Гомес
22
Сантуш
10
Кабелла
10
Кабелла
22
Сантуш
7
Харальдссон
11
Сахрауи
11
Сахрауи
7
Харальдссон
27
Байо
9
Дэвид
9
Дэвид
27
Байо
87
Невеш
8
Руис
8
Руис
87
Невеш
11
Асенсио
14
Дуэ
14
Дуэ
11
Асенсио
2
Хакими
24
Маюлу
24
Маюлу
2
Хакими
29
Барколя
11
Кан Ин
11
Кан Ин
29
Барколя
10
Дембеле
23
Муани
23
Муани
10
Дембеле
Остались в запасе
Лилль
ПСЖ
16
Марк-Орель Каяр
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
Главный тренер
Бруно Женезио
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
36
Усман Туре
ЦЗ
32
Айюб Буадди
АП
19
Матиас Фернандес
ЛВ
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лилль - ПСЖ
3
2
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
4
4
Офсайды
2
2
Количество передач
187
341
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.83
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Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Стадион:
Пьер Моруа
Франция. Лига 1
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Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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