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Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
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Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
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