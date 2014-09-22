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Марсель
Реймс
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»
17 сентября, 13:45
3
«Анжер» – «Реймс»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:41
0
Сафонов получил неудовлетворительную оценку за дебют в Лиге 1
22 сентября, 15:49
14
Кафанов оценил дебют Сафонова в Лиге 1
22 сентября, 09:30
2
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым не смог победить «Реймс» (1:1)
21 сентября, 23:57
3
«Реймс» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
21 сентября, 20:50
0
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Последние матчи
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Марсель
Реймс
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Реймс
1 : 1
21.09.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Реймс
2 : 1
01.09.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Реймс
0 : 2
17.08.2024
Лилль

Марсель - Реймс: обзор матча 25 августа 2024

Марсель
25.08.2024, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Реймс
25' А. Арит
71' М. Гринвуд
51' С. Акьем
55' Я. Фофана
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Марсель - Реймс
Матч завершен
90' +1
Замена
Мамаду Диахон ️️️️➡️️ Дзюня Ито
88'
Замена
Седрик Кипр ️️️️➡️️ Кеито Накамура
Желтая карточка
Кентен Мерлен
80'
Замена
Валентин Карбони ️️️️➡️️ Амин Арит
78'
ГОЛ! 2:2! Мэйсон Гринвуд
71'
Замена
Джон Роу ️️️️➡️️ Элье Ваи
67'
66'
Желтая карточка
Умар Диаките
66'
Замена
Амин Салама ️️️️➡️️ Умар Диаките
65'
Замена
Мартен Аделин ️️️️➡️️ Яя Фофана
55'
ГОЛ! 1:2! Яя Фофана
51'
ГОЛ! 1:1! Серхио Акьем
ГОЛ! 1:0! Амин Арит
Пас отдал Кентен Мерлен
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
20
Лилиан Брассье
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реймс
94
Йехван Диуф
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
55
Ноа Санги
ЛЗ
5
Эммануэль Агбаду
(К) ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
15
Маршал Манетси
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
71
Яя Фофана
ЦП
17
Кеито Накамура
ЛВ
7
Дзюня Ито
ПВ
22
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Марсель
12
Jeffrey De Lange
ВР
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валентин Ронье
ЦП
7
Валентин Карбони
АП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
17
Джон Роу
ЛВ
22
Enzo Sternal
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
21
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Габриэл Москардо
ОП
24
Мартен Аделин
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
11
Амин Салама
ЦФ
14
Реда Хадра
ЦФ
25
Адама Боянг
ЦФ
4-2-3-1
1
Рульи
20
Брассье
62
Мурильо
5
Балерди
3
Мерлен
23
Хейбьерг
19
Кондогбиа
44
Энрике
11
Арит
10
Гринвуд
9
Ваи
4-2-1-2-1
94
Диуф
18
Акьем
5
Агбаду
2
Окуму
55
Санги
15
Манетси
6
Атангана
71
Фофана
7
Ито
17
Накамура
22
Диаките
11
Арит
7
Карбони
7
Карбони
11
Арит
9
Ваи
17
Роу
17
Роу
9
Ваи
17
Накамура
21
Кипр
21
Кипр
17
Накамура
71
Фофана
24
Аделин
24
Аделин
71
Фофана
7
Ито
67
Диахон
67
Диахон
7
Ито
22
Диаките
11
Салама
11
Салама
22
Диаките
Остались в запасе
Марсель
Реймс
12
Jeffrey De Lange
ВР
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валентин Ронье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Enzo Sternal
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Габриэл Москардо
ОП
14
Реда Хадра
ЦФ
25
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
12
Jeffrey De Lange
ВР
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
21
Валентин Ронье
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
22
Enzo Sternal
ЦФ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
25
Тибо де Смет
ЛЗ
19
Габриэл Москардо
ОП
14
Реда Хадра
ЦФ
25
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Марсель - Реймс
2
1
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
13
Офсайды
3
1
Количество передач
636
327
Сейвы
1
9
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.19
0.95
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Велодром
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
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