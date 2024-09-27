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Нант
Осер
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
19 мая, 10:45
0
«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:06
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Монпелье» – «Осер»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:59
0
Лига 1. «Монако» в гостях разгромил «Осер» (3:0), Головин сыграл 64 минуты
14 сентября, 22:02
0
«Осер» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024
14 сентября, 18:50
0
«Осер» – «Монако»: прогноз на матч 4-го тура Лиги 1 – 14 сентября 2024
13 сентября, 13:03
0
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Последние матчи
Все
Нант
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
3 : 2
22.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
0 : 3
14.09.2024
Монако
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
3 : 1
01.09.2024
Осер
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер

Нант - Осер: обзор матча 25 августа 2024

Нант
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 0
Матч завершен
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Осер
14' М. Саймон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нант - Осер
Матч завершен
86'
Замена
Кевен Дануа ️️️️➡️️ Элиша Овусу
Желтая карточка
Дуглас Аугусто
79'
Замена
Маркус Коко ️️️️➡️️ Мозес Саймон
78'
Замена
Мостафа Мохамед ️️️️➡️️ Сорба Томас
78'
Замена
Тино Кадевере ️️️️➡️️ Маттис Аблин
77'
76'
Замена
Флориан Айе ️️️️➡️️ Гаэтан Перрен
Желтая карточка
Edhy Zuliani
63'
58'
Замена
Лассо Кулибали ️️️️➡️️ Тео Бэйр
53'
Красная карточка
Адо Онаиву
20'
Желтая карточка
Райан Равелосон
ГОЛ! 1:0! Мозес Саймон
Пас отдал Педро Чиривелья
14'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
(К) ЦЗ
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
5
Педро Чиривелья
ОП
44
Edhy Zuliani
ЦП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
22
Сорба Томас
ПВ
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Осер
16
Донован Леон
ВР
4
Хубал
(К) ЦЗ
3
Габриэль Ошо
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
23
Ки-Яна Хувер
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
97
Райан Равелосон
ОП
45
Адо Онаиву
ЦФ
10
Гаэтан Перрен
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
17
Лассине Синайоко
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Нант
50
Hugo Barbet
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
11
Маркус Коко
ПВ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
10
Тино Кадевере
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
37
Raphael Adiceam
ВР
25
Madiou Keita
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
21
Лассо Кулибали
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
27
Кевен Дануа
ЦФ
19
Флориан Айе
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Лафон
21
Кастеллетто
2
Дюверн
98
Амьен-Аду
8
Лепенан
5
Чиривелья
44
6
Аугусто
27
Саймон
22
Томас
39
Аблин
4-2-4
16
Леон
23
Хувер
4
Хубал
3
Ошо
26
Джоли
42
Овусу
97
Равелосон
17
Синайоко
9
Бэйр
10
Перрен
45
Онаиву
27
Саймон
11
Коко
11
Коко
27
Саймон
22
Томас
31
Мохамед
31
Мохамед
22
Томас
39
Аблин
10
Кадевере
10
Кадевере
39
Аблин
9
Бэйр
21
Кулибали
21
Кулибали
9
Бэйр
42
Овусу
27
Дануа
27
Дануа
42
Овусу
10
Перрен
19
Айе
19
Айе
10
Перрен
Остались в запасе
Нант
Осер
50
Hugo Barbet
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
40
Тео Де Персен
ВР
37
Raphael Adiceam
ВР
25
Madiou Keita
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Остались в запасе
50
Hugo Barbet
ВР
4
Николас Паллуа
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
37
Raphael Adiceam
ВР
25
Madiou Keita
ЦЗ
18
Ассане Диуссе
ЦП
5
Тео Пелленар
ЦФ
29
Ben Viadere
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Статистика матча Нант - Осер
2
1
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
12
Нарушения
9
6
Офсайды
2
1
Количество передач
289
554
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.93
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Stade de la Beaujoire, Nantes
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
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