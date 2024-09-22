Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Тулуза
Нант
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:34
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
«Тулуза» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024
15 сентября, 16:50
0
«Тулуза» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
31 августа, 20:50
0
«Ницца» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2024
25 августа, 16:50
0
«Нант» – «Сент-Этьен»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:38
0
Трент может купить клуб Лиги 1
20 сентября, 18:38
0
«Монако» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 мая 2024
19 мая, 12:18
0
«Монако» – «Нант»: прогноз на матч 34 тура французской Лиги 1, 19 мая
19 мая, 10:45
0
«Гавр» – «Нант»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
14 апреля, 11:06
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Тулуза
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 0
15.09.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Ницца
1 : 1
25.08.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
1 : 1
22.09.2024
Нант
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
1 : 2
15.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
31.08.2024
Нант
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
25.08.2024
Осер
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
0 : 0
18.08.2024
Нант

Тулуза - Нант: обзор матча 18 августа 2024

Тулуза
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нант
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тулуза - Нант
Матч завершен
90'
Замена
Николас Паллуа ️️️️➡️️ Сорба Томас
Замена
Натан Скитта ️️️️➡️️ Франк Магри
86'
Замена
Джибриль Сидибе ️️️️➡️️ Варрен Каманци
86'
83'
Замена
Йоанн Лепенан ️️️️➡️️ Тино Кадевере
75'
Замена
Жан-Кевин Дюверн ️️️️➡️️ Маркус Коко
75'
Замена
Мостафа Мохамед ️️️️➡️️ Мозес Саймон
71'
Желтая карточка
Жан-Чарльз Кастеллетто
71'
Желтая карточка
Маркус Коко
Замена
Габриэль Суасо ️️️️➡️️ Арон Доннум
61'
Замена
Венсан Сьерро ️️️️➡️️ Никлас Шмидт
61'
45'
Желтая карточка
Тино Кадевере
Желтая карточка
Варрен Каманци
24'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
50
Гийом Ресте
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
20
Никлас Шмидт
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Нант
1
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
(К) ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
5
Педро Чиривелья
ОП
6
Дуглас Аугусто
ЦП
44
Edhy Zuliani
ЦП
27
Мозес Саймон
ЛВ
11
Маркус Коко
ПВ
22
Сорба Томас
ПВ
10
Тино Кадевере
ЦФ
39
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
30
Алекс Домингес
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
33
Dayann Methalie
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Венсан Сьерро
ЦП
22
Натан Скитта
АП
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Нант
50
Hugo Barbet
ВР
2
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
4
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Йоанн Лепенан
ОП
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
31
Мостафа Мохамед
ЦФ
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
4-2-3-1
50
Ресте
4
Крессуэлл
2
Кошта
2
Николайсен
12
Каманци
20
Шмидт
23
Кассерес
10
Гбоу
7
Абухляль
15
Доннум
9
Магри
2-1-2-3-2
1
Лафон
98
Амьен-Аду
21
Кастеллетто
5
Чиривелья
6
Аугусто
44
22
Томас
11
Коко
27
Саймон
39
Аблин
10
Кадевере
15
Доннум
17
Суасо
17
Суасо
15
Доннум
12
Каманци
19
Сидибе
19
Сидибе
12
Каманци
20
Шмидт
8
Сьерро
8
Сьерро
20
Шмидт
9
Магри
22
Скитта
22
Скитта
9
Магри
11
Коко
2
Дюверн
2
Дюверн
11
Коко
22
Томас
4
Паллуа
4
Паллуа
22
Томас
10
Кадевере
8
Лепенан
8
Лепенан
10
Кадевере
27
Саймон
31
Мохамед
31
Мохамед
27
Саймон
Остались в запасе
Тулуза
Нант
30
Алекс Домингес
ВР
33
Dayann Methalie
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
50
Hugo Barbet
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
30
Алекс Домингес
ВР
33
Dayann Methalie
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Остались в запасе
50
Hugo Barbet
ВР
41
Mathieu Acapandié
ЦЗ
66
Louis Leroux
ЦП
59
Dehmaine Assoumani
ЦП
62
Bahereba Guirassy
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - Нант
1
3
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
14
11
Количество передач
481
416
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.45
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Стина
Стадион:
Муниципал
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+