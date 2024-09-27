Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Брест
Марсель
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Осер» – «Брест»: прогноз на матч Лиги 1 – 27 сентября 2024
26 сентября, 10:08
0
«Брест» – «Тулуза»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 11:55
0
Лига чемпионов. «Барса» проиграла «Монако», волевая победа «Атлетико», ничья «Арсенала» и «Аталанты»
19 сентября, 23:58
3
«Брест» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024
19 сентября, 20:50
0
«Брест» – «Штурм»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 19 сентября
18 сентября, 15:08
0
«Страсбур» – «Марсель»: прогноз на матч Лиги 1 – 29 сентября 2024
28 сентября, 11:45
0
«Лион» – «Марсель»: прогноз на матч 5-го тура Лиги 1 – 22 сентября 2024
21 сентября, 12:04
0
«Атлетико» отказался от бесплатного подписания Рабьо после переговоров с его мамой: «Это невыносимо»
17 сентября, 20:55
1
«Марсель» бесплатно усилился 35-миллионным полузащитником
17 сентября, 19:40
0
Фанаты «Марселя» воодушевлены новым трансфером: «Париж, мы тебя трахнем!»
17 сентября, 13:45
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
Брест
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Осер
3 : 0
27.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
2 : 0
22.09.2024
Тулуза
Лига чемпионов, 1 тур
Брест
2 : 1
19.09.2024
Штурм
Франция. Лига 1, 4 тур
ПСЖ
3 : 1
14.09.2024
Брест
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
2 : 3
22.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
2 : 0
14.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
1 : 3
31.08.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 2 тур
Марсель
2 : 2
25.08.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 1 тур
Брест
1 : 5
17.08.2024
Марсель

Брест - Марсель: обзор матча 17 августа 2024

Брест
17.08.2024, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 5
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Марсель
45+5' М. Камара
3' М. Гринвуд
26' Л. Энрике
31' М. Гринвуд (П)
48' Л. Энрике
69' Э. Ваи (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брест - Марсель
Матч завершен
88'
Замена
Валентин Ронье ️️️️➡️️ Луис Энрике
88'
Замена
Keyliane Abdallah ️️️️➡️️ Амин Арит
Замена
Люк Зогбе ️️️️➡️️ Жордан Амави
84'
79'
Замена
Enzo Sternal ️️️️➡️️ Фарис Мумбанья
Желтая карточка
Жордан Амави
74'
71'
Замена
️️️️➡️️ Поль Лирола
71'
Замена
Фарис Мумбанья ️️️️➡️️ Элье Ваи
Замена
Янга Мбок ️️️️➡️️ Жонас Мартен
70'
Замена
Аксель Камблан ️️️️➡️️ Матиас Лаж
70'
69'
ГОЛ с пенальти! 1:5! Элье Ваи
Замена
Ромен Февр ️️️️➡️️ Людовик Ажорк
64'
48'
ГОЛ! 1:4! Луис Энрике
ГОЛ! 1:3! Махди Камара
Пас отдал Ромен дель Кастильо
45' +5
Желтая карточка
Кенни Лала
45' +1
31'
ГОЛ с пенальти! 0:3! Мэйсон Гринвуд
Желтая карточка
Жонас Мартен
30'
26'
ГОЛ! 0:2! Луис Энрике
Пас отдал Амин Арит
Желтая карточка
Матиас Лаж
16'
Пенальти не реализован Ромен дель Кастильо
9'
7'
Желтая карточка
Дерек Корнелиус
3'
ГОЛ! 0:1! Мэйсон Гринвуд
Пас отдал Амин Арит
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
25
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
7
Кенни Лала
ПЗ
28
Жонас Мартен
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Ромен дель Кастильо
ПВ
26
Матиас Лаж
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
21
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
1
Херонимо Рульи
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
5
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Леонардо Балерди
(К) ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Брест
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
12
Люк Зогбе
ПЗ
19
Янга Мбок
ЦП
11
Аксель Камблан
АП
21
Ромен Февр
ПВ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Léo Botz
ЦФ
Марсель
12
Jeffrey De Lange
ВР
46
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
29
Поль Лирола
ПЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
21
Валентин Ронье
ЦП
47
Gaël Lafont
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
48
Keyliane Abdallah
ЦФ
22
Enzo Sternal
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
4-2-2-2
40
Бизот
23
Амави
25
Ле Кардинал
5
Шардонне
7
Лала
28
Мартен
45
Камара
10
дель Кастильо
26
Лаж
21
ле Дуарон
19
Ажорк
4-1-1-3-1
1
Рульи
62
Мурильо
5
Корнелиус
5
Балерди
3
Мерлен
18
Мейте
23
Хейбьерг
10
Гринвуд
11
Арит
44
Энрике
9
Ваи
23
Амави
12
Зогбе
12
Зогбе
23
Амави
28
Мартен
19
Мбок
19
Мбок
28
Мартен
26
Лаж
11
Камблан
11
Камблан
26
Лаж
19
Ажорк
21
Февр
21
Февр
19
Ажорк
29
Лирола
29
Лирола
44
Энрике
21
Ронье
21
Ронье
44
Энрике
11
Арит
48
48
11
Арит
Мумбанья
22
22
Мумбанья
9
Ваи
14
Мумбанья
14
Мумбанья
9
Ваи
Остались в запасе
Брест
Марсель
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Léo Botz
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
12
Jeffrey De Lange
ВР
46
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
47
Gaël Lafont
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Грегуар Кудер
ВР
4
Ашраф Дари
ЦЗ
32
Ibrahim Kanté
ЦФ
33
Léo Botz
ЦФ
Остались в запасе
12
Jeffrey De Lange
ВР
46
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
8
Аззедин Унаи
ЦП
47
Gaël Lafont
ЦП
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Брест - Марсель
4
1
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
12
8
Офсайды
2
0
Количество передач
489
511
Сейвы
0
6
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.38
2.39
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен (Метц)
Стадион:
Stade Francis-Le Ble, Brest
Франция. Лига 1
Все
Текущие
Будущие
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
- : -
29.09.2024
Лион
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
- : -
29.09.2024
Сент-Этьен
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
- : -
29.09.2024
Реймс
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
- : -
29.09.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
- : -
04.10.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
- : -
05.10.2024
Осер
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
- : -
05.10.2024
Тулуза
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
- : -
05.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
- : -
06.10.2024
Нант
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+