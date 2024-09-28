«Хоффенхайм» – «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги – 29 сентября 2024

«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» (5:0), мюнхенцы выиграли в 3-й раз подряд с разницей в 5+ мячей